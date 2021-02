Ce sporuri primesc lunar angajații din Parlament. Explicația e bizară

De ce spor dispun angajații de la stat în România? Care este părerea unui consultant financiar despre sumele pe care le primesc lunar aceștia? Mulți români ar fi de acord cu judecata specialistului.

Poate nu mulți români au luat la cunoștință asta, dar există sporuri de diverse feluri pentru angajații de la stat. De exemplu: spor pentru munca la calculator, spor de toxicitate, spor pentru „uzura prematură a organismului”, dar și spor pentru praf.

Cele enumerate anterior sunt doar câteva din beneficiile aduse la salariu pe care le primesc bugetarii. În cazul multora, sporul semnifică alte mii de lei în plus în buzunar, lunar, la salariu.

Însuși premierul Florin Cîțu este surprins de existența multora dintre ele, cu toate că a avut calitatea de fost ministru, susține că nu a știut de aceste beneficii, concluzionând cu faptul că ar vrea ca ele să dispară.

Analiza în cauză este și motivul principal pentru întârzierea proiectului de buget. O altă realitate interesantă este că nu toți bugetarii primesc aceleași sporuri, chiar dacă desfășoară aceiași muncă.

De exemplu: angajații de la Parlament primesc lunar un spor de 15% din salariu în dreptul condițiilor vătămătoare.

Explicație: funcționarii de aici sunt afectați de undele electromagnetice care se propagă prin clădire.

Spor lunar secretar general – 3.030 de lei

Spor lunar secretar general adjunct – 2.852 de lei

Spor lunar director general – 2.315 d elei

Spor lunar șef de serviciu – 1.784 de lei

SPor lunar muncitor necalificat – 285 de lei

Spor lunar director – 2.500 de lei

Spor luna șef de serviciu – 1.600 de lei

Spor lunar consilier – 1.350 de lei

Spor lunar secretar general – peste 1.300 de lei (la un salariu de 12.000 de lei)

Spor lunar secretar general adjunct – 1.400 de lei

„E vorba de sute de milioane de lei care se duc pe aceste cheltuieli, în fiecare lună, și aceste sporuri cresc, avem inclusiv acest spor de pandemie. Cresc de la an la an și așa s-a ajuns ca salariile bugetarilor să se dubleze practic în ultimii patru ani și să plătim aproape 85 la sută din ceea ce încasăm din taxe și impozite pentru salariile bugetarilor, ceea ce este imposibil de acoperit într-un an 2021, care va fi un an de criză și încasările bugetare vor scădea cu siguranță.

Am mai găsit și noi câteva sporuri interesante. De pildă, există spor de cumul de funcții la CNADNR, adică dacă ai mai multe funcții, primești un ban în plus. De asemenea, sunt sporuri pentru salariații care au titluri de doctor, de-aia avem atâția doctori în științe în România, pentru că reprezintă un 15 la sută la salariu”

Adrian Negrescu, consultant financiar (Sursa: digi24.ro)