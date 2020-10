Ce se întâmplă în corpul tău la o oră după ce ai băut Cola. Ce începi să elimini, de fapt

Coca Cola e una din băuturile preferate ale oamenilor din întreaga lumii. Cu toate astea, e și una din cele mai dăunătoare. Ce se întâmplă în corpul tău la doar o oră după ce ai băut sucul? Care sunt lucrurile pe care le elimini?

O doză de Cola e de ajuns! Ce se întâmplă în organismul tău la o oră distanță?

Cele mai păcătoase lucruri sunt mereu în atenția tuturor. Printre acestea se află diferitele vicii, dar și mâncarea de tip fast-food și băutura preferată a tuturor – Coca Cola. În serile de vară, la picnic, la școală ori în orice anotimp după o masă copioasă, o doză din băutura ta favorită e ceea ce-ți mai lipsește. E consumată de milioane de oameni la nivel globat, chiar și în ciuda efectelor sale nesănătoase asupra corpului. Un experiment pe alocuri simplu, dar foarte complex ca însemnătate, atrage atenția tuturor. Un farmacist a decis să arate tuturor ce se întâmplă la doar 60 de minute după ce ai consumat o doză de Coca Cola. 330 de ml sunt de ajuns cât să producă o schimbare înauntrul nostru. Niraj Naik a postat pe blogul său – The Renegade Pharmacist – un infografic în care sunt cuprinse efectele pe care le are Coca-Cola asupra organismului nostru.

În 10 de minute – echivalentul a 10 lingurite de zahar, adica doza maxima recomandata pe zi pentru un adult, ajunge in organismul nostru

În 20 de minute – nivelul de zahar din sange este atat de ridicat incat poate genera o criza de insulina. Ficatul nostru raspunde si transforma zaharul in grasime.

În 40 de minute – Organismul absoarbe cofeina din bautura. Pupilele se dilata, presiunea sangelui creste, iar ficatul “arunca” zahar in circularea sangelui in sistemul circulator. Receptorii de adenozina sunt blocati acum si nu mai simti starea de oboseala.

În 45 de minute – Organismul produce mai multa dopamina stimuland centrii nervosi ai placerii din creier.

În 60 de minute – După o oră, efectul cafeinei îți provoacă necesitate de a merge la toaletă, iar când se întâmplă asta elimini din corp calciul, magneziul și zincul care în mod normal ar fi fost esimilate de oase. Același lucru se întâmplă și cu natrul, electroliții și apa. Urmează ca mai apoi să-ți scadă glicemia și să devii iritat și leneș.

Ce se întâmplă dacă pui la fiert o sticlă din această băutură?

Explicația științifică: „Prin fierberea oricărui lichid îndulcit cu zahăr, inclusiv apa îndulcită cu zahăr, ia naştere un produs de culoare brună, caramelul. Cu alte cuvinte, zahărul din conţinut se caramelizează.Caramelizarea este un proces fizico-chimic complex de descompunere termică prin eliminarea unui număr de molecule de apă, urmată de o transformare termică patiala a moleculelor de zahăr.Caramelul este o substantă lichidă sau solidă de culoare închisă, culoarea poate varia de la maro închis până la negru în funcţie de gradul de transformare termică a zahărului. Caramelul are un gust şi o aromă caracteristice”