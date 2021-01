Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci zilnic la aceleași ore. Descoperirea medicilor

Ce se întâmplă în corpul tău dacă ai o disciplină și respecți orele de masă? Medicii explică de ce și cât de important este să ții cont de unele detalii care-ți pot schimba viața cu totul. Care sunt beneficiile acestui obicei?

Sincronizarea meselor contează! Sănătatea metabolică depinde de asta, dar și felul în care te simți – deloc balonat, energic și puternic. Conform medicilor, aproape fiecare celulă din corp are propriul ei ceas de 24 de ore, iar noile cercetări de la Școala de Medicină Perelman de la Universitatea din Pennsylvania arată că modul în care acele ceasuri interacționează între ele joacă un rol important în sănătatea metabolismului fiecăruia.

De exemplu: lucrătorii în schimburi de lucru suferă de rate mari de obezitate și diabet zaharat atunci când ceasurile interne nu se coordonează între ele din cauza meselor neregulate, plus somnul sau hidratarea care nu e în conformitate cu munca depusă.

Noul studiu publicat de către o echipă de cercetători condusă de Mitchell Lazar, Willard și Rhoda Ware arată o altfel de perspectivă și aduce în prim-plan importanța orelor la care iei masa.

„Ceasurile interne din creier sincronizează ceasurile din țesuturile periferice, iar alinierea greșită a acestui sistem este asociată cu disfuncția metabolică”, a spus Lazar, autorul principal al studiului.

De asemenea, mediul și factorii externi precum gena pe care ai dobândit-o influențează au o mare influență. „Descoperirea noastră de comunicare între diferite tipuri de celule este foarte interesantă, deoarece sugerează un mod anterior neapreciat prin care ritmurile corpului sunt coordonate”, a spus Guan.

„Un studiu recent arata ca orarul meselor poate influenta ritmul circadian si in special homeostazia glicemiei, insa, paradoxal, fara influenta asupra nivelului insulinei sau al trigliceridelor. Expunerea la lumina sau suplimentarea cu melatonina pot modifica ritmul circadian, dar nu si procesele metabolice, asa cum o face ora la care luam ultima masa.

In acest studiu s-a aratat ca intarzierea orei de masa cu 5 ore nu a avut consecinte asupra starii de somn sau a senzatiei de foame, nu a modificat nivelul hormonal (melatonina si cortizolul) si nici nivelul proteinei PER in sange (care este expresia genei ce codifica ritmul circadian in organism).

In schimb, intarzierea cinei a dus la modificarea ritmului glicemiei, dar si a ritmului proteinei PER2 in tesutul adipos. Astfel, ora la care luam cina devine o strategie utila in a reseta ritmul circadian la cei care lucreaza in schimburi sau care prezinta desincronizari ale ceasului intern al organismului”

(Sursa: reginamaria.ro)