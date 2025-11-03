Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați

Amalia Bellantoni și soțul său urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce s-au implicat într-un conflict cu doi vecini. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar decizia privind arestul preventiv va fi luată în scurt timp.

Unde ar putea să ajungă copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați

Afacerista are doi băieți minori, care nu ar putea locui singuri dacă părinții lor ar fi închiși. În acest caz, DGASPC va interveni pentru a-i plasa temporar la rude apropiate (bunici, unchi, mătuși). Dacă nu există astfel de opțiuni, copiii ar putea ajunge într-un centru de plasament sau într-o familie de asistenți maternali. Ulterior, după eliberarea părinților, aceștia pot solicita reintegrarea copiilor în familie, dacă pot asigura un mediu sigur. În scenariul în care părinții ar fi arestați la domiciliu, cei doi băieți ar rămâne alături de familie.

În urma scandalului cu cei doi vecini în vârstă, Amalia Bellantoni și soțul său sunt cercetați pentru tălhărie calificată, complicitate la tălhărie și loviri sau alte violențe. Cei doi au fost prezentați judecătorilor și urmează să afle dacă vor fi trimiși în spatele gratiilor.