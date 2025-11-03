Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
03 nov. 2025 | 15:19
de Ioana Bucur

Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați

Social
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
4imagini

Amalia Bellantoni și soțul său urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce s-au implicat într-un conflict cu doi vecini. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar decizia privind arestul preventiv va fi luată în scurt timp.

Unde ar putea să ajungă copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați

Afacerista are doi băieți minori, care nu ar putea locui singuri dacă părinții lor ar fi închiși. În acest caz, DGASPC va interveni pentru a-i plasa temporar la rude apropiate (bunici, unchi, mătuși). Dacă nu există astfel de opțiuni, copiii ar putea ajunge într-un centru de plasament sau într-o familie de asistenți maternali. Ulterior, după eliberarea părinților, aceștia pot solicita reintegrarea copiilor în familie, dacă pot asigura un mediu sigur. În scenariul în care părinții ar fi arestați la domiciliu, cei doi băieți ar rămâne alături de familie.

În urma scandalului cu cei doi vecini în vârstă, Amalia Bellantoni și soțul său sunt cercetați pentru tălhărie calificată, complicitate la tălhărie și loviri sau alte violențe. Cei doi au fost prezentați judecătorilor și urmează să afle dacă vor fi trimiși în spatele gratiilor.

Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Povestea nu este una nouă
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Povestea nu este una nouă
Monden
acum 2 ore
Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România
Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România
Monden
acum 2 ore
Horoscopul dragostei, săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Se anunță tensiuni, revelații și reîntâlniri din trecut
Horoscopul dragostei, săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Se anunță tensiuni, revelații și reîntâlniri din trecut
News
acum 3 ore
Horoscop zilnic 3 noiembrie 2025. Cum influențează astrele dragostea, cariera și sănătatea ta astăzi
Horoscop zilnic 3 noiembrie 2025. Cum influențează astrele dragostea, cariera și sănătatea ta astăzi
Horoscop
acum 23 de ore
Parteneri
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi24
"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
Unica.ro