Ce scrie pe site-ul guvernului britanic în dreptul lui Meghan Markle. Este o greșeală gravă

Meghan Markle a ajuns din nou în gura presei britanice. Ce scriu acum jurnaliștii despre soția Prințului Harry și ce greșeală gravă a readus-o în prim-plan?

Greșeală în dreptul lui Meghan Markle! Lung discutată de jurnaliștii britanici

Guvernul britanic a readus-o din greșeală în prim-plan pe Ducesa de Sussex după ce i-a oferit titlul de „Doctor” lui Meghan Markle, notează Daily Mirror. Astfel, pe site-ul Companies House al guvernului, soția Prințului Harry a avut întâi titulatura de Alteța sa Regală înainte de a fi schimbată în „Doctor”, după ce ea și soțul său au renunțat la titulaturi, iar actele au fost depuse pentru dizolvarea fundației Sussex Royal. În cele din urmă, după ce s-au sesizat, au fost înlăturate de pe site ambele titulaturi. Meghan nu mai are voie să se folosească de titlul regal drept urmare a înțelegerii făcute cu Regina Elisabeta pentru a putea părăsi definitiv Familia Regală.

Aceasta nu are studii de doctorand, ci are un master în teatru și studii internaționale la Universitatea Chicago Northwestern. „Ducesa cu siguranță nu este doctor”, a afirmat o sursă regală pentru The Sun. Meghan și Harry se concentrează asupra familiei și a liniștii căminului lor, mai ales după ce totul a mers ca la carte și nu mai sunt nevoiți să respecte restricțiile Casei Britanice, dar au în vedere și proiectul turistic ecologist Travalyst ce a fost lansat în cursul anului trecut. De asemenea, se îngrijesc și de organizația non-profit Archwell.

