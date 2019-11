Ce salariu ar avea Gabriela Cristea la Antena Stars. Pentru banii ăștia și-a lăsat copiii în grija lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea, celebra moderatoare TV a renunțat la Kanal D, acolo unde prezenta emisiunea ”Te vreau lângă mine”, pentru a fi gazda show-ului ”Like a Star”. Mulți dintre fanii vedetei se întreabă cât câștigă Gabi acum. Ei bine, având în vedere că soția lui Tavi Clonda încasa pentru a modera emisiunea de pe Kanal D suma de 94.000 de lei, cu siguranță și acum are o renumerație pe măsură.

Gabriela Cristea câștigă un salariu enorm pentru a modera emisiunea ”Like a Star” de pe Antena Stars

Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi, a revenit pe sticlă de pe 21 octombrie, însă nu pe Kanal D așa cum ne-a obițnuit, ci pe Antena Stars. Vedeta prezintă emisiunea ”Like a Star”, unde le propune telespectatorilor un experiment social media, în care 12 concurenţi , ce vor locui împreună în toată această perioadă, vor avea drept scop atragerea unui număr cât mai mare de urmăritori pe o platformă social media.

Emisiunea este difuzată de luni până vineri, în intervalele 18:45-20:45 şi 00.00-01.00 şi sâmbăta, de la 18:45 la 20:45.

„Mă bucur tare mult că mă întorc în televiziune şi, mai ales, mă bucur că o fac într-un proiect în care cred mult. Cred cã suntem cu toţii de acord că platformele social media au devenit parte din viaţa noastrã. Trebuie să recunosc că viaţa ni s-a schimbat foarte mult de când am devenit părinţi pentru a doua oară, însă mă simt pregătită 100% să revin pe piaţa media. Am toată susţinerea soţului meu, ceea ce este cel mai important pentru mine în acest moment. Consider că experienţa mea în televiziune mă va ajuta atât pe mine, să mediez conflictele sau situaţiile confuze care ar putea apărea în casă, cât şi pe ei, pentru că sunt hotărâtă sã le pun la dispoziţie toate sfaturile mele pentru a-i ajuta pe cei 12 concurenţi să se afirme! Va fi un experiment social interesant, pe care abia aştept să îl descoperim împreunã, căci vă dau întâlnire zilnic!”, a declarat Gabriela Cristea.