Ce să adaugi în aluatul pentru dovleceii pane pentru un gust senzațional. Așa îi preparau bunicile pe timpuri

Dovleceii sunt legumele vedetă ale sezonului de vară și pot fi integrați într-o mulțime de rețete. Dar cei făcuți pane sunt delicioși. Dar pentru a avea un gust senzațional ar fi bine să adaugi un ingredient în aluat. Află ce trebuie să pui.

Ingredient secret pentru dovleceii pane

Dovlecelul este o plantă din familia curcubitaceelor. Își are originea în America, însă s-a răspândit rapid pe tot globul și este folosit în toate bucătăriile din lume. Are puține calorii, datorită conținutului ridicat de apă, 93%, iar pentru că are o textură fragedă, dovlecelul se pune în paste, salate sau se poate umple cu carne sau ricotta. Dar se pot face și pane la fel ca un snițel.

Dovleceii pane se pot consuma simpli sau alături de sosul preferat, dar cel mai des sunt serviți cu un sos de usturoi cu smântână. Dacă vrei să faci cei mai buni dovlecei pane, în aluat se pune un ingredient secret, cunoscut doar de către cele mai iscusite gospodine. Acesta o să-i facă aurii și crocanți și o să le ofere un gust cu totul deosebit.

Ce se pune în aluatul pentru dovleceii pane

Dovleceii pane reprezintă una dintre cele mai simple și mai rapide rețete de vară. Și pentru un gust deosebit, secretul este să adaugi parmeza în ou. Și pentru a face un preparat delicios, trebuie să treci dovleceii prin ou cu parmezan, iar mai apoi prin pesmet. Acesta va face dovleceii să fie crocanți și aurii, în timp ce parmezanul răzuit se va topi și le va feri acestora o textură moale și sărată.

Ingrediente pentru dovleceii pane

2-3 dovlecei foarte cruzi

2 lingurițe de sare, pentru deshidratarea dovleceilor

200 gr făină

200 ml de apă minerală

sare și piper după gust

o jumătate de linguriță de ierburi aromate

200 ml de ulei pentru prăjit

2 căței de usturoi

150 gr de pesmet

100 gr de parmezan.

Cum se prepară

Pregătirea dovleceilor. Spălă dovleceii și taie-i felii subțiri (aproximativ 5 mm grosime). Dacă dovleceii sunt foarte mari, îi poți tăia pe jumătate pe lungime înainte de a face felii.

Presară sare peste felii și lasă-le deoparte pentru 10-15 minute pentru a elimina excesul de apă. Apoi, tamponează-le cu un prosop de bucătărie pentru a le usca.

Mai departe trebuie să pregătești compoziția de făină cu puțină apă minerală.

Pune într-un bol făina, un praf de sare, piper și ierburile aromate, apoi toarnă treptat puțină apă minerală și amestecă până obții o textură consistentă. Într-un alt bol pregătește oul bătut cu parmezanul dat prin răzătoarea mică.

Trece dovleceii prin compoziția cu făină, apoi prin cea de ou cu parmezan, iar la final prin pesmet. Apoi, dovleceii sunt acum gata de pus la prăjit. După ce ai prăjit dovleceii, cel mai bine este să-i lași la răcit pe un prosop de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei.

Pentru o variantă mai sănătoasă, poți coace dovleceii pane în cuptor. Așează feliile pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și stropește-i cu puțin ulei. Coace-i la 200°C timp de 15-20 de minute, întorcându-i la jumătatea timpului de coacere.