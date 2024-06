Ce s-a întâmplat după ce Babasha a urcat din nou pe scenă la concertul Coldplay. Artistul nu a mai putut să tacă

Trupa celebră Coldplay a făcut show și joi seara pe Arena Națională, fiind al doilea concert în România după cel de miercuri. Prima dată, solistul Chris Martin a invitat pe scenă un tânăr cântăreț de manele din România, pe nume Babasha, însă publicul nu a gustat momentul. Fanii veniți la concert au fluierat și au huiduit, iar momentul s-a viralizat rapid.

În a doua seară de concert însă, solistul de la Coldplay a ținut să vorbească despre faza neplăcută din seara precedentă și s-a adresat publicului, cerându-le oamenilor să-l huiduie.

”Ieri am cântat aici, a fost primul nostru concert în România. Și s-au întâmplat niște lucruri interesante. M-am simțit șocat și trist și vinovat că am făcut ceva rău. Și m-am dus să încerc să dorm și am realizat că voi sunteți publicul nostru și noi vă iubim necondiționat, nu puteți face nimic care să ne facă nefericiți. Călătorim în toată lumea și poate că nu înțelegem prin ce ați trecut individual, sau cultura voastră, dar iubim toți oamenii în mod egal și asta înseamnă că și pe toți românii.

Ieri a fost foarte frumos pentru noi. Puteți face orice, că tot ne vom întoarce în România, pentru că ne place aici. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a transmis Chris Martin.