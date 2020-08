Ce s-a întâmplat, de fapt, cu parastasul lui Emi Pian. Familia trebuia să îi facă masă la 7 zile, dar au descoperit altceva acum

Familia lui Emi Pian trebuia să îi facă parastasul de 7 zile acestuia, după cum arată tradiția. De ce acest lucru nu s-a mai întâmplat?

După înmormântarea imensă de care a avut parte Emi Pian, toți se așteptau să-i mai strige odată numele și să-i plângă lipsa la parastasul de 7 zile. Din păcate, acesta nu va mai avea loc din cauza descoperirii făcute de familia fostului lider al clanului Duduianu. Zilele trec, iar noi informații legate de tragedia familiei interlopului continuă să apară. Conform România TV, familia a refăcut calculele. Săptămâna trecută a avut loc înmormântarea, iar rudele lui Pian au constatat că l-au ținut aproape o săptămână în casă, lucru care arată că liderul clanului a fost înmormântat la o săptămână de la deces, așa că următorul parastas va fi cel de la împlinirea a 6 săptămâni tocmai pentru că masa oferită la înmormântare a fost considerată parastas.

Polițiștii încă investighează uciderea lui Florin Mototolea. Informații din anchetă susțin că în seara în care acesta a fost omorât consumase substanțe halucinogene. Se speculează că cel care vindea droguri interlopilor și maneliștilor este Gheorghe Bădoi, cunoscut drept Gicu Impresaru’. Individul a atras atenția anchetatorilor, care suspectează că el ar fi vândut droguri membrilor clanului Duduianu. Amintim că Florin Mototolea a fost executat pe data de 4 august de un individ din clanul rival. Liderul clanului Duduianu era considerat unul din ce mai periculoși infractori din România, fapt pentru care cel care a comis fapta a primit deja amenințări din partea celor cu care Emi Pian a colaborat de-a lungul timpului.

„In continuarea comunicarii publice privind evenimentele produse in data de 04 august 2020, Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cauza avand ca obiect infractiunea de omor comisa asupra unui barbat in varsta de 39 de ani, au fost puse in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti. Dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare mentionate, urmeaza a fi efectuate audieri la sediul Politiei Capitalei de catre procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Omoruri, cu privire la faptele care fac obiectul cauzei”

Comunicat Parchetul Capitalei