Ce reduceri au loc, de fapt, de Black Friday. Specialiștii atrag atenția asupra acestui detaliu

Mai este puțin timp și Black Friday va începe în România. Invitată în cadrul emisiunii ”ILikeIT”, Doina Ionescu, specialist e-commerce, a făcut o analiză de context a fenomenului de la noi în pandemia de coronavirus.

La emisiunea ”ILikeIT”, specialistul e-commerce, Doina Ionescu a abordat fenomenul reducerilor de Balck Friday, care a fost reinterpretat de comercianții din România. Va fi un sezon bun pentru vânzări, în special pentru produsele electronice și electrocasnice, deoarece bugetul românilor este puțin mai mare, aceștia neputând merge în vacanțe în contextul pandemiei de cronavirus.

Totodată, specialistul spune că noi am făcut o variantă a noastră de Black Friday, spre deosebire de cel din America (unde a fost inventat).

”Noi am făcut o variantă mioritică a tot ce însemnă Black Friday, am alterat. Dacă în America, unde a fost el inventat, Black Friday este ocazia de soldări, de lichidări de stocuri, cu produse vechi, de aceea ne așteptăm la reduceri de 70-90%. În România, fiind o reinterpretare, sunt inclusiv produse la precomandă, -ultimul telefon răcnet care a apărut pe piață- de Black Friday are o reducere. Nu ai cum tu ca și comerciant, să oferi astfel de reduceri pentru stocuri noi pe care abia acum le cumperi pentru prima dată de la furnizorii tăi. De aici eroarea”, a adăugat sepcialistul e-commerce.