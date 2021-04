Ce probleme au existat între Ciprian Marica și Gina Pistol. Actuala iubită a lui Smiley a primit interzis

Care au fost problemele dintre Ciprian Marica și Gina Pistol. Fanii abiau au putut să creadă ce s-a întâmplat între ei. De ce actuala mamă a copilului lui Smiley a primit interzis?

Gina Pistol a avut în viața sa câțiva bărbați bine din showbiz-ul românesc, iar atunci când a trebuit să dea cărțile pe față nu s-a ferit în dreptul numelui niciunuia, cu expecția lui Ciprian Marica.

Cei doi s-au iubit în urmă cu câțiva ani, timp în care sportivul activa în Germania și toată presa mondenă le purta numele pe primele pagini și aducea în prim-plan detalii din povestea lor amoroasă.

În acest timp, niciunul dintre ei nu a ieșit în față să confirme sau să infirme cele apărute, în ciuda faptului că actuala prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a stat atunci multe luni în Germania.

Chiar la momentul acela Gina pusese pauză relației de șapte ani pe care a avut-o cu Nicola. Marica ținea foarte mult la imaginea sa de sportiv profesionist, iar vorbele despre bomba sexy cu care se zicea că e nu îi prea plăceau. Gurile rele susțin că tocmai acest statul al blondinei a făcut totul interzis între ei.

”Se pare că Marica este hotarât sa o țină pe Gina cât mai aproape de el, în Germania, așa că îi cumpără constant bilete de avion pentru ca fostul iepuraș Playboy să facă naveta București-Stuttgart”, scriau ziarele atunci.

Realația nu a durat însă prea mult, iar Gina s-a întors acasă. ”Confirm informația, din surse sigure. Gina Pistol a plecat de la Marica, dar acum îi pare rău. Îi dă o groază de sms-uri omului, poate se lipește din nou o relație, ceva. Drama e, se pare, că Marica n-a vrut decât să o treacă în palmares și cam atât…”, scria și Cristi Brancu pe blogul lui.

Gina a vorbit la câțiva ani despre zvonurile apărute, infirmându-le.

„Nu stă numai Ciprian în Germania. Eu am plecat la Dusseldorf și de acolo am mers la niște prieteni care stăteau în Frankfurt. Am petrecut un weekend în Frankfurt și apoi m-am întors acasă. Nu m-am văzut cu Ciprian. Am rămas prieteni, amici. Dacă este ziua lui îi dau un mesaj să-i spun ‘La mulți ani’, dacă este ziua mea face și el la fel”

Gina Pistil (Sursa: Antena 2)