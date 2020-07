Ce face acum primul soț al Mariei Constantin. Decizia de ultimă oră pe care a luat-o

Ce decizie a luat primul soț al Mariei Constantin? Cântăreața s-a războit ani la rând cu cel cu care a făcut un copil. Cum mai sunt lucrurile între ei acum?

Maria Constantin se pare că nu a avut prea mult noroc în dragoste. S-a căsătorit de foarte tănără, a făcut un copil cu bărbatul alături de care credea că va îmbătrâni, dar nu a stat totul pe roze precum și-ar fi dorit. Din păcate, cei doi foști parteneri nu au rămas în relații foarte bune, dar fac diverse compromisuri de dragul băiețelului pe care-l au împreună. Aceeași situație și cu al doilea soț, doar că de pe urma căsniciei cu Marcel Toader nu s-a ales cu un copil. După al doilea divorț, cântăreața a fost văzută n preajma mai multor bărbați, unul dintre ei chiar și căsătorit. Printre cei singuri și lipsiți de angajamente se afla Dacian Varga, cel cu care a avut o relație care s-a încheiat de curând.

Acum, noua „victimă” a solistei este un bărbat care are soție și copil acasă, dar se pare că scenariul de telenovelă este mai mult decât asumat de ambele părți, ba chiar și de partenera în acte a bărbatului. Ciprian Tapotă Lătărețu se pare că vrea să-i pună bețe-n roate și să-i facă serios concurență acesteia, pentru că recent s-a lansat alături de toată familia sa în muzică. Cântărețul a scos un album alături de părinții și sora lui.

„Să știi că de ceva timp nu am mai vorbit despre viața lui personală. Cu siguranță a făcut parte din viață mea, însă lucrurile au trecut. Dumnezeu mi-a arătat calea pe care să merg și asta e tot ce contează. Noi eram deja separați, nu prea pot să spun detalii. (…) Eu am ales să mă retrag din acel temult, pentru că am vrut ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt. Adică la spectacole, să vădă ce fel de om sunt prin prisma carierei mele, prin prisma vocii. Cei care m-au apreciat, mă apreciază în continuare. (…) Nu am avut proces cu Marcel Toader. S-au scris atâtea lucruri neadevărate. Nu a existat așa ceva. Eu când am pus punct acestei relații, am ales să închei definitiv acest capitol și am trecut mai departe. Pur și simplu, mi-am văzut de drumul meu”

Maria Constantin