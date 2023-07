Ce diferenţă de vârstă este între Lidia Buble şi Horaţiu Nicolau. Nu te aşteptai, câţi ani are miliardarul, de fapt

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară. Însă nu doar talentul său a ajutat-o să fie remarcată de publicul larg, ci și viața ei amoroasă. După o relație de lungă durată cu celebrul prezentator TV Răzvan Simion, aceasta se iubește acum cu milionarul Horaţiu Nicolau. Iată ce diferență de vârstă este între cei doi.

Lidia Buble nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai iubite artiste de pe scena muzicală din România. Și-a început cariera muzicală în 2012, cunoscând rapid celebritatea atât în țară, cât și în străinătate.

Dar nu doar talentul a ajutat-o să fie remarcată, ci și relațiile pe care le-a avut până acum. Cântăreața în vârstă de 30 de ani a avut o relație cu matinalul de la Antena 1 Răzvan Simion, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste ce a durat mai mulți ani.

Din motive necunoscute, cei doi au ajuns la despărțire, iar Lidia Buble s-a iubit apoi cu actorul Harlys Beccera. Această relație a durat foarte puțin, cei doi fiind mai mereu la distanță unui de altul. Mai apoi, artista a dorit să își țină viața personală cât mai departe de ochii curioșilor, astfel că nu s-au mai aflat prea multe despre detalii despre vreun posibil partener.

Iar asta până când, în a doua parte a anului 2021, a început să se afișeze cu celebrul miliardar Horațiu Nicolau. Cântăreața pare că și-a găsit liniștea și fericirea în brațele lui, în ciuda diferenței mari de vârstă. Lidia Buble are 30 de ani, în timp ce afaceristul are 61 de ani!

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ un an și jumătate, dar nu au oficializat nimic în fața publicului. Până recent, când s-au afișat pentru prima dată împreună la nunta Cătălinei Ponor.

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită.

Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”, a spus Lidia Buble, pentru Fanatik.