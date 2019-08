Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Klaus Iohannis. Mesajul ascuns pe care i l-a transmis

Președintele Klaus Iohannis a primit un cadou original cu un mesaj surprinzător de la Donald Trump. Președintele Statelor Unite ale Americii i-a oferit, cu ocazia întâlnirii bilaterale, un dar cu un mesaj puternic. Unii au crezut că este mai degrabă o ironie, alții au considerat că este parte dintr-un nou început pentru România. Despre ce este vorba?

Președintele Statelor Unite ale Americii i-a oferit un cadou special lui Klaus Iohannis. Întâlnirea bilaterală la care au luat parte amândoi a fost un bun pretext pentru un mesaj deosebit transmis de Trump către România și, implicit, către români. La vederea dintre cei doi mari președinți au venit și Bogdan Aurescu, George Maior și Mike Pence. Cadoul pe seama căruia s-au amuzat toți participanții a fost o șapcă.

Donald Trump este cunoscut pentru umorul său, dar și pentru campania în care a purtat șapca roșie cu textul Make America Great Again (Să facem America măreață din nou). Acesta a împărtășit textul și cu președintele României, astfel că i-a dăruit același lucru, pe culoarea albă însă, pe care scria Make România Great Again (Să facem România măreață din nou). La rândul său, Klaus Iohannis l-a onorat și el pe Donald cu un cadou deosebit. Șeful statului a ales să-i ofere un stilou.

„Consider că acest om poate rezolva problema corupției în România și a făcut eforturi mari, din ce am auzit. Nu am fost recent acolo, însă a făcut eforturi mari. Și consider că el este omul care poate rezolva problema corupției. Sunt mai multe țări minunate, ca România, care, din păcate, au probleme mari cu corupția, însă am auzit că ați înregistrat progrese remarcabile”

Donald Trump