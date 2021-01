Ce a spus Simona Halep despre un copil cu Toni Iuruc. Reacția superbă a sportivei

Simona Halep a atins din nou unul din subiectele sensibile despre care nu vorbește deloc des. Ce a spus sportiva despre un copil cu Toni Iuruc? Reacția campioanei noastre i-a emoționat pe fanii ei care abia așteaptă să o vadă în această postură.

Simona Halep, despre un copil cu Toni Iuruc. Reacția sportivei

Simona Halep e unul din cei mai cunoscuți români care au adus numele țării pe buzele multora. Deși are un asemenea statut, rămâne o fire discretă așa cum ne-a obișnuit încă de când a venit în vizorul tuturor, pe când era doar o adolescentă cu vise imense.

Acum, ajunsă la 29 de ani, a discutat despre viitor și despre faptul că-și dorește o familie. Sportiva face rar declarații despre viața sa personală, iar fanii stau geană pe fiecare interviu în care blondina abordează subiecte mai sensibile, precum acest caz.

Campioana a susținut în repetate rânduri că-și dorește să devină mamă, mărturisind că această postură cu siguranță va depăși orice senzație pe care a experimentat-o în tenis.

Care au fost cele mai fericite zile de până acum?

„Cele mai fericite zile din viața mea în tenis au fost atunci când am câștigat Roland Garros la junioare, când am devenit și numărul 1 și a fost ultimul turneu pe care l-am jucat la junioare, deci am încheiat junioratul in top. După, vin finalele de Grand Slam pe care le-am câștigat și, bineînțeles, semifinala de la Beijing în care am bătut-o pe Ostapenko și am devenit numărul 1 WTA.

Cred că a deveni numărul 1 a fost, poate, cea mai tare senzație pe care am trăit-o pentru că aveam trandafirii aceia în brațe și parcă nu mai voiam să le dau drumul. Erau ai mei și voiam să stea acolo. A fost cel mai puternic moment’, i-a povestit jucătoarea de tenis lui Andi Moisescu într-un interviu.

Indiferent de orice emoție ar fi trăit până acum pe terenul de tenis, în orice competiție din lumea întreagă, nu va putea fi comparată cu aceea când își va ține copilul în brațe, mărturisește vedeta. De asemenea, jucătoarea de tenis a mai dezvăluit că tenisul a venit ca o completare, pentru că are trăirile sale și împlinirile aparte de domeniul în care activează.

„Cred că o să depășească orice senzație”