Ce a pățit un bărbat după ce nu a mai făcut sex timp de 30 de ani cu soția lui. Bietul om

Un bărbat care nu a făcut dragoste niciodată cu soția sa, deși a stat lângă ea 30 de ani și i-a fost fidel, a apelat la sfatul sexologului după ce acesta a încercat și n-a mai reușit să întrețină relații sexuale cu o altă femeie.

Un bărbat nu a făcut dragoste cu soția sa timp de 30 de ani. Ce a pățit când a vrut să o înșele

Bărbatul nu a făcut dragoste cu soția lui timp de 30 de ani pentru că aceasta nu suporta nici măcaro atingere din partea lui. După 30 de ani, când bărbatul a vrut totuși să își înșele soția cu o femeie cu care a ajuns în pat, nu a mai reușit să mai aibă erecție.

Supărat tare s-a hortărât să ceară sfatul unui expert în probleme de cuplu. ”Această scrisoare ar putea fi o premieră pentru dvs. Am o problemă unică care îmi vine în minte și mă înnebunește în fiecare zi.

Soția bărbatului nu suporta să fie atinsă

Deși sunt căsătorit de mai bine de 30 de ani, nu am făcut niciodată sex în tot acest timp, deoarece soției mele nu-i place să o ating. Nu are niciun interes pentru sex. De-a lungul anilor, m-am așezat lângă ea în pat și am vorbit despre asta, gândindu-mă că ar putea vrea, dar nu.

Știu că acest lucru este greșit, dar acum doi ani am întâlnit o femeie și curând după aceea am ajuns în pat – nu mi-a venit să cred! Nu am putut obține o erecție și m-am simțit cu adevărat rușinat și mai puțin bărbat, dar ea a fost răbdătoare cu mine”, a scris bărbatul sexologului.

Bărbatul a fost diagnosticat și cu cancer de prostată

Colac peste pupăză, bărbatul a fost diagnosticat și cu un cancer de prostată, care s-a adăugat la problema de erecție. Bărbatul i-a amintit expertului în cuplu că este pe tratament hormonal timp de 12 luni și l-a întrebat: ”Vreau să știu dacă lucrurile vor reveni la normal după terminarea tratamentului sau dacă sunt destinată să nu fiu iubită niciodată de o femeie”.

Coleen, expertul în cuplu al mirror.co.uk i-a spus bărbatului că nu este târziu încă să aibă o viață fericită, însă nici experta nu a înțeles de ce a stat bărbatul timp de 30 de ani alături de femeia care nu îi permitea să îl atingă.

Răspunsul expertului în cuplu

”Când vine vorba de sex, cred că încrederea va fi o problemă dacă nu ați întreținut relații sexuale cu o femeie de 30 de ani. Va fi nevoie de timp și răbdare pentru a vă reconstrui încrederea în pat, dar dacă aveți un partener grijuliu și de înțelegere, atunci nu ar trebui să fie o problemă.

Și dacă vrei să fii cu această femeie, atunci vorbește cu ea, roagă-o să aibă răbdare și spune-i temerile tale. Cred că comunicarea reală lipsea în căsnicia ta, așa că fii deschis și sincer acum.

Experta i-a urat noroc bărbatului

Dar trebuie să fii, de asemenea, sincer în legătură cu căsătoria ta și poate încrederea ta va crește dacă poți pune capăt acelui capitol din viața ta și să începi din nou, fără a-ți înșela soția”, i-a transmis experta bărbatului.

De asemenea, sexologul i-a transmis bărbatului să se adreseze unui medic în ceea ce pivește disfuncția erectilă și i-a urat mult noroc bărbatului.