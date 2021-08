Ce a pățit Bianca Drăgușanu în parcarea unui mall. Blonda a izbucnit nervos: ”Mă-ta știe?”

Bianca Drăgușanu a răbufnit chiar în pacarea unul centru comercial. Ce s-a întâmplat cu fosta asistentă păcătoasă în mall și ce a făcut-o să se enerveze peste măsură? Fanii acesteia au rămas uimiți.

Bianca Drăgușanu a avut parte de un drum la sală presărat cu de toate. Blondina a răbufnit chiar în parcarea unui centru comercial, după ce bolidul pe care îl conduce a fost blocat de o altă mașină. Vedeta a filmat totul și a împărtășit situația în care se afla cu toți internauții.

Incidentul neplăcut a avut loc chiar când voia să parcheze pe puținele locuri libere găsite. Cineva ocupase locul de lângă neregulamentar, iar fosta asistentă de televiziune a fost nevoită să iasă din mașină pe partea dreaptă.

Fosta soție a lui Alex Bodi s-a arătat revoltată de felul în care a procedat celălalt conducător auto și nu s-a mai putut abține, așa că a filmat totul și le-a prezentat fanilor situația.

Deși eu am o mașină destul de mare, vin unii cu o mașină de genul tocairici și parchează așa… și apoi se miră că nu au loc să se urce în mașină. De fapt, nici nu contează mașina cu care te-ai parcat, contează cum ai parcat. Cum vii tu să te parchezi așa?” Bianca Drăgușanu (Sursa: instagram.com)

Incidentul care i-a tulburat planurile a enervat-o la culme și a făcut-o să-i arunce câteva jigniri celuilalt șofer. Cea din urmă a fost sigură că a fost vorba despre un bărbat. Mesajul ei către internauți a început cu o cerere pentru ajutor, pentru că vedeta nu știa neapărat cum să procedeze în această situație.

„Acum apelez la voi pentru că aș vrea să știu cum să procedez că nu am idee. Nu de alta, dar sunt sigură că acum o să-mi ridice ștergătoarele. Asta e tipologia de oameni răi, frustrați, care au și tupeu maxim.

Mă-ta știe cum parchezi tu? Nu ai cum să te parchezi așa și eu să mă chinui să mă dau jos din mașină. Cum facem? Doamne, mare e grădina Ta! Am reținut numărul lui, aș fi vrut să văd și cine este și ce scuză are, dar nu cred că are. Nu știu de ce cred că este un bărbat, sunt aproape 99% sigură”

Bianca Drăgușanu