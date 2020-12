Ce a pățit Andra, chiar acum. Ce înșelăciune, e scandalul finalului de an

Fanii iubitei cântărețe sunt șocați de ce i se întâmplă. Andra este implicată într-un eveniment care nu-i face deloc cinste. Ce se întâmplă cu cântăreața și de ce unii din cei care o urmăresc în mediul online au rămas extrem de dezamăgiți?

Fanii Andrei sunt șocați. Ce a pățit cântăreața?

Andra Măruță a fost implicată într-un eveniment care i-a cam pătat imaginea în fața unor fani. Celebra cântăreață este cu siguranță dezamăgită. Niște hackeri s-au folosit de imaginea artistei pentru a-i convinge pe cei mai creduli să furnizeze date personale pentru a putea fi folosite pentru golirea conturilor lor bancare.

Amintim că în urmă cu câteva zile Andreea Bălan se afla în aceeași postură, doar în cazul acesteia hackerii se foloseau de imaginea ei pentru a le cere fanilor sume de bani, după aflarea răspunsului la o ghicitoare. ”ATENȚIE MARE!!! Pe Facebook sunt pagini false care au furat video-urile mele live și vor să vă păcălească cu premii. Toate au fost raportate! Dragilor, contul de Instagram al Clarei și al Ellei a fost spart și furat”, a fost mesajul jumătății din trupa Andre.

Mii de persoane naive sau înghesuit care mai de care să acceseze pagini web dubioase pentru a oferi date personale în speranța că vor pune mâna pe premiile puse la bătaie de Andra, în spatele cărora se aflau, de fapt, hackerii. „Admite acţiunea. Dispune încetarea înregistrării numelui de domeniu www.andra.ro şi transferul acestui nume de domeniu către reclamantă”, a dispus instanţa.

Vedete internaționale atacate de hackeri

– texte scrise de hackeri pe rețelele de socializare ale vedetelor –

Lady Gaga – „Cate un iPad2 gratuit pentru fiecare dintre voi, in spiritul sarbatorilor.”

Ashton Kutcher – „Ashton, ai fost Punk’d. Acest cont nu este securizat. Prietene, unde mi-e SSL-ul?”

Britney Spears – „Ma daruiesc lui Lucifer in fiecare zi pentru ca acesta sa vina cat mai repede. Slava lui Satan!”

Jason Segel – „Vrei sa incepi propria afacere in 2012? Trebuie sa vezi asta”

Mark Ruffalo – „Femeile de la Hollywood au sani frumosi. Iata un top 15!”

Barack Obama – „Ce parere aveti despre Barack Obama? Raspundeti acestui sondaj si puteti castiga carburant in valoare de 500 de dolari”

Selena Gomez- „Ohda, JUSTIN BIEBER E PRAF!!!!”

Swizz Beatz – „@AliciaKeys s-a terminat!”

Khloe Kardashian – „Lam Lam te iubesc. Poti sa arunci cu mingea in cosul meu de cate ori doresti.”

Kim Kardashian – „Cateodata cred ca sunt lesbiana pentru ca sunt de parere ca Nicole Richie e hottttt!”

Miley Cyrus – „Nu sunt un model de urmat, urasc copiii! Singurul motiv pentru care am fost Hannah Montana au fost baniiiii”

Kian Egan (Westlife) – „Mi-a luat mult timp sa ajung la aceasta concluzie. Am trait 12 ani minunati alaturi de baieti si le urez mult noroc pe viitor.”