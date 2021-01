Ce a pățit Alexandru Arșinel. Momentul care a devenit viral, cum a fost filmat

Fanii celebrului Alexandru Arșinel sunt surprinși de ceea ce au văzut recent. Care este motivul pentru care actorul a devenit viral? Cum a fost filmat colegul de scenă al regretatei Stela Popescu?

Cum a devenit Alexandru Arșinel viral?

Alexandru Arșinel a devenit viral după ce a anunțat că nu renunță la cariera sa nici în condițiile acestea extreme în care trăim, pentru că dacă vârsta înaintată îi mai permite cât de cât acest lucru…atunci își va încânta în continuare publicul. Actorul s-a retras pentru Crăciun și pentru finalul de an la casa sa de la Sinaia, dar înainte de relaxarea de sărbătorile din iarnă a filmat la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, acolo unde încă activează.

Câteva dintre momente sunt difuzate în regim de live chiar pe paginile de Facebook ale teatrului. Și Teatrul de Revistă a acționat la fel cum au făcut-o multe alte instituții artistice care s-au aflat și încă se află într-o situație extrem de delicată. Spectacolele emoționante sunt foarte așteptate de cei care încă preferă să se delecteze cu astfel de spectacole.

În timp ce câțiva actori jucau de zile mari, colegul de scenă al regretatei Stela Popescu a ales să stea pe scaun, semn că bătrânețea își mai spune din când în când cuvântul, acest lucru amuzându-i puțin pe unii dintre fani din cauza discrepanței. „Am fost destul de ocupat, dar pot să vă spun clar că nu am primit nici o invitație în acest sens de a filma, din partea vreunei televiziuni. Probabil nu au fost interesate. Am observat că sunt alte personaje de interes, dar nu e o supărare. Eu am filmat câteva colinde și urări de Sărbători, care vor fi postate pe paginile de Facebook ale Teatrului. Cam asta e tot”, a spus Alexandru Arșinel, trist că pandemia îl ține departe de spectatori.

„E o suferinţă pe care o au toţi oamenii de la o anumită vârstă”