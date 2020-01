Cazul Caracal. Gheorghe Dincă, dezvăluiri înfiorătoare despre complicii lui: “Mi-a dat un sac de oase”

Cazul Caracal își amplifică ramificațiile, după ce Gheorghe Dincă nu doar că a recunoscut faptul că a avut complici, ci i-a și numit pe aceștia. Cei care l-au ajutat pe bărbat sunt în prezent în vizorul autorităților. Principalul suspect din anchetă a dezvăluit noi detalii, iar oamenii legii încă încearcă să determine ce li s-a întâmplat adolescentelor de 15 și 18 ani. Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu ar fi fost răpite, sechestrate, abuzate în mod repetat și ucise de căre bărbatul de 66 de ani. A recunoscut toate acestea încă din vara anului trecut, când a fost arestat.

În cadrul celor mai noi audieri, Gheorghe Dincă le-a spus, din nou, procurorilor de caz că nu a ucis-o el pe Luiza Melencu. Bărbatul a revenit la această variantă a declarației sale oficiale, la 10 luni de când a izbucnit întreaga anchetă, odată cu apelul Alexandrei Măceșanu la 112. Gheorghe Dincă a numit două persoane în cazul răpirii fetei de 18 ani. Este vorba despre Petruța și Ștefan, despre care fostul mecanic a oferit detalii. Aceștia ar fi o tânără de 28 de ani, din Roșiorii de Vede, alături de un Ștefan un bărbat de aproximativ 40 de ani, din București.

„După 20 de zile, Petruţa a venit la mine cu o prietenă, am urcat în camera de sus, le-am spus să se facă comode, am coborât în beci să aduc băutură şi am făcut cafea în camera de jos. Apoi am întreţinut relaţii. La 1-2 noaptea a venit Ştefan cu încă doi bărbaţi, când am coborât unul m-a lovit cu toiagul în spate și am căzut jos”, ar fi dezvăluit Gheorghe Dincă, în mărturia oferită procurorilor, potrivit Antena 3.