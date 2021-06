Câți bani a făcut Fulgy, de fapt, în 2020. Suma este ireal de mică: ‘Am luat totul cu banii mei’

Fulgy a mărturisit că merge în spectacole și la diverse evenimente artistice încă de la vârsta de 12 ani. Câți bani a reușit să încaseze în anul cel mai afectat de pandemie? Suma este mai mică decât cea la care s-ar fi gândit unii dintre fanii artistului. Cu toate astea, tânărul a reușit să răzbească și să investească în noi proiecte. Desigur că în acest caz a intervenit și ajutorul părinților săi care l-au sprijinit necondiționat.

Fiul celor artiștilor de la Clejani a deci să este vremea să plece din sânul familiei și să se mute singur, astfel și-a cumpărat un apartament. Locuința se află aproape de casa părintească tocmai pentru ca el să le sară în ajutor celor dragi dacă au nevoie. Cu toate că artistul a început un proiect costisitor în anul precedent și a făcut câteva investiții mari, anul acela nu a arătat o reușită în dreptul încasărilor.

Nu a avut deloc parte de succes în afaceri, dar asta nu s-a văzut în privința banilor pe care i-a cheltuit. Fulgy este ”owner și CEO”, așa cum îi place să se intituleze, la Moftifity SRL – societate înregistrată cu sediul social la parterul vilei părinților din zona Dristor. Fanii l-au găsit la fel de bine ca întotdeauna, dar cifra de afaceri arăta un număr mai mic decât s-ar fi așteptat cineva.

-2020 produs- 4.202 de lei (850 de euro), iar veniturile totale au fost de 9.500 de lei.

-2020 cheltuieli – 107.694 de lei

-2020 pierderi – 98.194 de lei

-2020 datorii – 200.000 de lei

-2020 bani firmă rămași – 5.000 de lei

-2020 creanțe firmă – 14.110 de lei

(Sursă info.: wowbiz.ro)

În timpul acesta, Fulgy susține în diverse interviuri de pe micile ecrane și în discuțiile cu fanii de pe live-urile de pe canalul său de YouTube că și-a achizițional singur noul apartament care se află într-un complex rezidențial nou construit și care a costat 150.000 de euro: ”Nu mi-a cumpărat nimeni nimic, nimic, mi-am luat totul din banii mei. Nu mai dați informații false.”

”Ce vrei să-ți arăt mă, melcule, ăsta (ceasul, n.r.) de 33.000 care nu se găsește decât la Geneva? Ce să-ți arăt, casa asta de 300.000 pe care am luat-o pe vorbă, nici n-am plătit. Ăștia (adidași, n.r.) sunt fake? Ăștia sunt cât toți dinții tăi din gură. Mixerul ăla e 2.500 de euro, asta (chitara, n.r.) e 300 de euro, am brichetă de 3.000 de euro, am zgarda care și asta e cu diamante. Băi Nelson, casa aia de acolo e 800-900.000 de euro e a mea, biserica aia, am pus 20% să o facă. De ce am ales un titlu așa extravagant?… Asta se cere, e doar o strategie. Sunt un om modest, vin dintr-o familie bogată, să spunem, din punctul ăsta de vedere. Pentru cei care nu mă știu: mă numesc Fulgy, așa mi se spunea de mic copil, port numele nașului meu, Constantin Fulgerică, cel mai mare acordeonist din România”

