Cătălin Moroșanu, mesaj de ultimă oră pentru Jador. Ce i-a transmis cum a fost eliminat de la Survivor 2021

Cătălin Moroșanu i-a transmis un mesaj lui Jador. Cunoscutul fost concurent din echipa Faimoșilor a ținut să spună câteva cuvinte despre cel care i-a fost coechipier. Ce a spus luptătorul despre celebrul cântăreț de manele?

Cătăli Moroșanu a părăsit competiția Survivor România 2021. Cel din urmă care era considerat un antrenor al Faimoșilor a ținut să aducă aminte de unul din coechipieri la discuțiile despre cele petrecute în competiția Survivor România.

Jador a părăsit concursul din cauza problemelor medicale. Cunoscutul cântăreț a făcut anunțul trist în ediția de joi seară, atunci când s-a alăturat pentru ultima oară colegilor din tabără.

Amintim că tânărul a suferit mai multe accidentări pe traseu de-a lungul timpului, iar alimentația necorespunzătoare și condițiile nu l-au lăsat să se refacă mai repede, ajungând în cele din urmă să ia decizia să nu mai participe.

Moroșanu și Jador au reușit să formeze o relație extrem de strânsă de prietenie, iar la ieșirea din show celebrul luptător a ținut să-l felicite pe fostul coleg de la roșii și să-i mărturisească faptul că a demonstrat că are un caracter frumos, asigurându-l că sigur vor urma alte proiecte în drumul său.

„Felicitări pentru tot ce ai realizat la Survivor România, Jadorel! Ai demonstrat un caracter frumos, iar pentru tine vor urma alte proiecte frumoase. Sănătatea e cea mai importantă. Te pupă nașul și te așteptăm acasă pentru că acasă e cel mai bine!”, este mesajul pe care Cătălin Moroșanu i l-a transmis lui Jador, la Instastory.

„Mulțumesc Kanal d că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador. Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”

Jador