Cătălin Măruță, uluit de apariția unei vedete la Pro TV: ‘Nu trebuia să mai ai ceva și pe sub rochie?’

Cătălin Măruță a rămas uimit de apariția unei vedete pe care a pus-o azi la încercare. Cum și-a făcut apariția aceasta și ce provocare incomodă a primit? Cea din urmă și-a cam dezamăgit fanii pentru că nu s-a descurcat deloc.

Cunscutul prezentator de televiziune a rămas fără cuvinte atunci când a văzut-o venind pe nimeni alta decât Diana Sar. Aceasta este fără doar și poate una din cele mai spumoase și controversate actrițe de la noi.

Fanii artistei s-au obișnuit deja cu schimbările bruște pe care le face în privința stilului și astfel a modului său de exprimare. Nu este pentru prima oară când Diana uimește cu unele obiecte vestimentare sau cu accesoriile sale.

Iată că de data asta a surprins cu o rochie nude cu câte o despicătură generoasă pe ambele părți sub care se aflau niște ciorapi foarte sexy de culoare neagră. Actrița a ales și un corset stilizat într-un mod diferit pentru a-și scoate în evidență talia, dar și special zona bustului, iar pe cap a decis să poarte o perucă pentru ca abia să fie recunoscută. Look-ul a fost completat cu un machiar smokey eyes, negru.

„Nu trebuia să mai ai ceva și pe sub rochie? Vezi cum mergi cu ea pe stradă”, a declarat Cătălin Măruță atunci când a văzut-o pe tânără. „Nu, asta e specială pentru emisiune, dar pe stradă am un palton pe care îl pun peste. Cei care vor să vadă trebuie să mă urmărească pe instagram”, a replicat artista.

Vedeta a fost pusă la un test aparte de moderatorul de la Pro TV, încercând câteva minute bune să recunoască personajele masculine de pe ecran doar prin prisma unei singure părți din corp – abdomenul. Singurul pe care l-a recunoscut a fost Damian Anghel.

”Momentul în care am decis să merg la castingul pentru serialul “VLAD”. Eu urma să plec din tară să lucrez ca model, dar am decis să îmi ascult inima și să merg la casting, pentru că actoria îmi oferă o satisfacție sufletească mult mai mare. “VLAD” reprezintă un început tare puternic pentru cariera mea, alături de spectacolul “Noii infractori”, de la Teatrul Național, în care am debutat imediat după premiera serialului. Nu știu câți iubiti am avut până acum, nu i-am numărat niciodată, sunt mulți, nu știu dacă sunt chiar 100, dar sunt mulți.”

Diana Sar