Cât s-a dat darul la nunta lui Ianis Hagi. Fotbalistul nu s-a uitat la bani în ziua marelui eveniment VIDEO

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie, iar petrecerea de după a avut loc la Domeniul Știrbey. La marele eveniment au fost prezenți invitați de onoare, iar darul de nuntă nu a fost deloc unul mic.

Ianis și soția lui s-au căsătorit civil la sfârșitul anului trecut, iar pe data de 14 iulie au făcut marele pas și în fața lui Dumnezeu, la Biserica Visarion din București.

Fericitul moment a fost marcat de o petrece grandioasă, la care au participat nume importante din fotbalul românesc și nu numai. Peste 700 de invitați au fost prezenți la nunta anului.

Chiar și invitații care nu fac parte din familie sau nu sunt celebri au lăsat sume importante de bani la petrecerea celor doi îndrăgostiți. La nuntă a fost prezent și Iancu Guda, realizatorul emisiunii „Banii în mișcare”, de la Digi24, care a spus:

„Nu pot să spun și să fiu indiscret, dar știu că sunt costuri totale calculat per persoană foarte mari. Pe majoritatea celor de acolo îi știu și aveau o situație financiară foarte bună, dar nu toată lumea își permitea să acopere nu doar meniul, organizarea și formația. Nu e vina, responsabilitatea invitatului că ai făcut tu o nuntă care te costă mai mult de 500 de euro de persoană.

Cum am gândit-o eu? Familia Hagi a venit la noi, ne-a bucurat cu un dar important, iar noi am răspuns în oglindă. În familie și între prieteni nu se face profit, deci cât am luat am dat, ca să nu fie problemă de impozit. Deci, am ieșit pe zero.”, a declarat Iancu Guda, la Digi FM.