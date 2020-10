Carmen Iohannis a fost la Parchet în mare secret: ”15 minute audiere, o oră cafele”

Mâine este o zi grea pentru familia prezidențială, Klaus și Carmen Iohannis. Conform publicației ”Lumea Justiției”, mâine se soluționează plângerea acestora în “Procesul 6 case”, la Secția penala a Înaltei Curți.

Publicația ”Lumea Justiției” relatează că în data de 6 februarie, anul trecut, au avut loc audierile în “Procesul 6 case”. Carmen Iohannis a fost chemată la Parchetul General, fără ca presa să afle. În acea întâlnire procurorul Ioan Șandru i-a pus doar patru intrebari banale. Ulterior, același procuror consemna că audierea a durat 1 ora si 20 minute, mai relatează publicați mai sus amintită.

În data de 7 octombrie, la Înalta Curte da Casație și Justiție, a avut loc prima înfățișare în acest dosar al caselor celor doi. Procesul a fost intentat de publicația amintită anterior, ca urmare a unei plângeri depuse la ÎCCJ, „pentru modul fraudulos în care au dobîndit două imobile în centrul Sibiului”. Deși datată încă din 2018, plângerea penală nu a avut niciun demers făcut de organele de justiție, până anul acesta.

În februarie, anul trecut, Carmen Iohannis a dat cu subsemnatul, la Parchetul General, în prezența procurorului Ioan Șandru. Dar totul a fost făcut în mare secret. Iată ce relatează publicația:

”Audierea Primei Doamne a fost facuta de procurorul de caz Ioan Sandru. Este adjunct al sefului SUPC din PICCJ (cel care a clasat ulterior plangerea Redactiei Lumea Justitiei) in dosarul 260/P/2018. In cadrul maretei audieri, procurorul Sandru a pus doar 4 (patru) intrebari, absolut banale, fiind evident pentru orice cunoscator al dreptului ca audierea a fost una de forma, cat sa nu se spuna ca familia prezidentiala e ocolita de parchet.”, scriu cei de la Lumea Justiției.

Primind informații pe surse, publicația scoate în evidență modul cum au decurs lucrurile la acea întâlnire dintre Carmen Iohannis și procurorul de caz, Ioan Șandru. Aceștia au declarat că în acea oră și jumătate de audieri nu s-ar fi discutat despre modul în care cei doi au ajuns în posesia locuințelor. Nu ar fi fost întrebată de modul în care au închiriat anumite imobile și nici despre cum ar fi încasat anumite sume de bani.

”Nicio intrebare despre cum au ajuns sotii Iohannis sa inchirieze imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 29 vreme de 14 ani la Raiffeissen Bank, de pe urma caruia au bagat in buzunar peste 320.000 euro!!! Nimic despre interventiile revoltatoare ale sotului in litigiile cu casele lor, pe cand acesta era primar al Sibiului si trimitea intampinari, cereri de recurs si revizuire, in numele Primariei Sibiu si al Statului roman in care isi apara dreptul de a detine casele!!!”, mai scrie publicația.