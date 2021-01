Cântărețul care și-a desfigurat fața cu botox. A apărut așa în cel mai nou clip VIDEO

Un cântăreț și-a șocat fanii și i-a lăsat să creadă că a apelat la măestria medicilor esteticieni. Acesta a cam exagerat, conform spuselor celor care îi urmăresc. Cum a apărut în recentul său videoclip? Solistul pare desfigurat de excesul de botox pe care și l-ar fi injectat.

Un cântăreț și-a distrus imaginea. Acesta și-a injectat prea mult botox

The Weeknd și-a schimbat complet imaginea! Acesta a apărut în cursul anului trecut la premiile American Music 2020 cu fața bandajată. Explicația a venit odată cu lansarea clipului pentru noua sa piesă Save Your Tears, unde s-a văzut clar schimbarea imensă a imagini sale.

Solistul în vârstă de 30 de ani a dezvăluit că bandajele erau un aranjament pentru estetica bizară pe care a pregătit-o pentru clipul muzical pe care fanii îl vor vedea. Vedeta apare cu fața complet distrusă, lucru care se datorează unor proteze concepute pentru a face ca tot chipul lui să arate ca după o intervenție chrurgicală plastică radicală, cu filtre în jurul obrajilor și al buzelor.

Celebrul artist și-a obișnuit fanii cu astfel de abordări, pentru că are nenumărate piese în care a ales scene și imagini sângeroase sau întunecate. Printre acestea se numără: Blinding Lights, In Your Eyes și Too Late, care fac parte din albumul After Hours.

Abordare bizară în noul video

Weeknd începe în cele din urmă să interacționeze cu publicul în moduri din ce în ce mai nerespectuoase în clip. Începe prin a sorbi o băutură a unui membru al audienței, înainte de a-și sprijini brațul pe capul bărbatului. Mai târziu, stă pe o masă și pulverizează șampanie chiar în fața lor. Mai târziu în videoclip, un reflector îl alege pe cel care a fost demascat: o femeie tânără.

O conduce pe scenă, înainte ca videoclipul să ia o întorsătură și mai întunecată. Cântăreața scoate o armă și o pune în mână, o forțează să-i apese butoiul pe frunte. În cele din urmă, femeia țipă și, după o estompare în negru, artista ține arma și o flutură în jurul camerei. Cu toate acestea, nimeni nu reacționează la amenințările sale implicite. În cele din urmă, ține arma de capul său, strânge trăgaciul și trage confetti. The Weeknd râde înainte ca creditele să ruleze.

Carieră

Turnee

The Weeknd International Tour (2012)

The Weeknd Fall Tour (2012)

Kiss Land Fall Tour (2013)

King of the Fall Tour (2014)

The Madness Fall Tour (2015)

Starboy: Legend of the Fall Tour (2017)

The Weeknd Asia Tour (2018)

Discografie

Kiss Land (2013)

Beauty Behind the Madness (2015)

Starboy (2016)

After Hours (2020)

Album

Trilogy (2012)

Mixtapes

House of Balloons (2011)

Thursday (2011)

Echoes of Silence (2011)