Cântăreț din România, în mare pericol. Medicii i-au pus un diagnostic crunt

În urmă cu câțiva ani, cântărețul Mihai Priescu a trăit șocul vieții sale după ce un medic i-a pus un diagnostic crunt eronat. „Îmi spusese că risc să rămân fără vedere. Am început tratamentul, dar nu simțeam nicio îmbunătățire.”

Cântăreț din România, diagnostic crunt de la medici

Deloc din Târgu Jiu, cântărețul Mihai Priescu a trăit cel mai mare șoc în urmă cu trei ani, după ce a primit diagnosticul de hemoragie vitreană. Verdictul medicului a fost greșit, după o vreme artistul aflând că are de fapt keratoconus de gradul 2 la ochiul drept (o deformare a corneei). El a început un tratament numit ”crosslinking” pentru a stopa evoluția bolii și acum are nevoie de transplant de cornee. Operație este riscantă, Priescu putând rămâne orb. După numeroase investigații, medicii au hotărât ca artistul să poarte la ochiul drept o lentilă semidură ce îl ajută să vadă mai bine.

„Se întâmpla în urmă cu 3 ani… Într-o dimineață, când m-am trezit, având draperiile trase la dormitor, era întuneric… Am dat sa mă uit cât e ceasul și, din întâmplare, m-am uitat doar cu un ochi (dreptul) și am văzut ca am imaginea încețoșată. Au trecut câteva zile și nu observam nicio schimbare în bine. Am hotărât să merg la un doctor oftalmolog, am făcut asta, iar diagnosticul era „hemoragie vitreană”.

Asta însemna că, la recomandarea medicului, ar fi trebuit să renunț la una din pasiunile mele: sala de forță. Mai mult, îmi spusese ca risc sa rămân fără vedere. Am fost șocat în momentul ăla! Am început tratamentul și după câteva zile bune nu simțeam nici-o îmbunătățire a vederii”, a povestit artistul pentru WOWbiz.

„Am nevoie de un transplant de cornee”

„Am hotărât să merg la Craiova la un alt medic, iar ceea ce am aflat acolo, era cu totul diferit. Medicul mi-a spus ca am keratoconus de gradul 2 la ochiul drept. Am luat drumul țării și am ajuns și la București la două clinici cotate foarte bine, dar diagnosticul era același, keratoconus! Am început un tratament numit „crosslinking” pentru a stopa evoluția bolii. Pentru a rezolva definitiv această problemă, am nevoie de un transplant de cornee.

Am ajuns și la renumitul doctor Massimo Busin în Italia, sperând la un tratament mai simplu. După lungi investigații, s-a hotărât să port la ochiul drept o lentilă semidură care mă ajută foarte mult. Asta până când, sper eu, o să apară o soluție care să rezolve definitiv această problemă. Nu am primit restricții legate de accesul meu în sala de forță, așadar sunt bucuros că primul medic care m-a consultat și îmi dăduse verdictul dur de a „uita” ca există așa ceva, s-a înșelat în privința asta”, a continuat acesta.