Cântăreața care poate rămâne fără organe. Ce probleme de sănătate grave are: ”Mi-e foarte frică”

O cântăreață trece prin momente cumplite, iar fanii îi sunt alături clipă de clipă și sunt șocați de povestea ei. Boala de care suferă se poate agrava. Ce probleme grave de sănătate are aceasta?

O cântăreață de la noi are probleme uriașe de sănătate, iar acum s-a confesat fanilor cu privire la starea sa. Mai exact, Xonia a mărturisit ce se întâmplă cu ea, după ce luni de zile medicii nu au putut să-i descopere un diagnostic exact.

Blondina a apărut cu fața extrem de umflată, moment în care a șocat pe toată lumea și a fost nevoită să povestească drama prin care trece. Cârcotașii puneau schimbarea uriașă pe seama unei modificări eșuate de ordin estetic, dar nu a fost deloc așa.

Vedeta a declarat că se confruntă cu o problemă gravă de sănătate și a făcut nenumărate analize pentru a vedea ce se întâmplă cu organismul ei. În urma investigațiilor aceasta a descoperit că suferă de o boală autoimună peste care încearcă să treacă acum.

„Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui. Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni.

Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament. Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință”

Xonia (Sursa: cancan.ro)