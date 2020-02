Cad capete în ancheta Sorinei Pintea? Fiul fostului ministru face dezvăluiri incendiare

Fiul Sorinei Pintea face dezvăluiri incendiare după reținerea mamei sale. Acesta a oferit detalii publice despre situația fără precedent în care se află cea care i-a dat viață. Seria de mărturii va face ca unele capete din anchetă să cadă? Ce spune tânărul?

Sorina Pintea trece prin momente extrem de grele. Actualul manager al Spitalului Județean din Baia Mare ar putea ajunge azi în arest. Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sănătății, a făcut o serie de declarații incendiare despre situația în care se află mama sa. Ionuț a mărturisit azi, 29 feruarie, prin intermediul unei filmări video, că a avut o întâlnire chiar cu denunțătorul. Amintim că procurorii DNA au dispus în cursul zilei de sâmbătă, reținerea pentru 24 de ore a Sorinei Pintea, pentru luare de mită în formă continuată. Fostul ministru ar fi primit de la reprezentanții unei societăți comerciale sumele de 10.000 de euro și 120.000 de euro, în două tranșe.

„Nu am avut și nu am nicio legătură cu situația nefericită în care se află colega mea, Sorina Pintea. Azi dimineață l-am sunat pe fiul acesteia, Ionuț Pintea, pentru a mă asigura că e în regulă, uman vorbind. Îmi pare rău că apelul meu a fost interpretat greșit și am fost târât în acest scandal, dar totodtă pot înțelege zbuciumul sufletesc și disperarea prin care trece acest tânăr. Sper ca lucrurile să se lămurească în cel mai scurt timp, pentru că și eu, la rândul meu, am o familie care nu vreau sub nicio formă să fie victima colaterală a acestei neînțelegri”

Liviu Marian Pop