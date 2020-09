Bucurie în showbiz! Vedeta a născut o fetiță. Prima imagine cu bebelușul

Este bucurie mare în showbiz după ce Gigi Hadid a dat naștere primului său copil. Iubitul ei, Zayn Malik, a fost cel care a făcut bucurosul anunț pe rețeaua de socializare, însoțind mesajul cu o emoționantă fotografie în care își tine fetița de mână.

Vești bune din showbiz. O supervedetă a născut. Prima fotografie cu micuța și cu celebrul ei tată

Bucurie mare în showbiz după ce Gigi Hadid a născut. Anunțul a fost făcut de iubitul său, care a postat și o fotografie emoționantă pe rețeaua de socializare. Miercuri, Zayn Malik a publicat pe Twitter cea mai așteptată veste din presa international. Nașterea fiicei lui și a modelului Victoria’s Secret, Gigi Hadid. El o descrie pe fetița proaspăt născută ca fiind „frumosul lor om mic”.

Cântărețul a postat și o fotografie impresionantă. În poză apare mâna sa tatuată în care ținea mâna minusculă a fiicei sale. Cântărețul a scris în postare: „Fetița noastră este aici, sănătoasă și frumoasă”.

Zayn Malik este în al nouălea cer

Zayn Malik a declarat că trăiește momente cu adevărat emoționante, pe care nu le poate exprima în cuvinte. „A încerca să exprim în cuvinte despre cum mă simt acum ar fi o sarcină imposibilă”, a scris Zayn Malik pe rețeaua de socializare. Mândrul tată nu s-a putut abține și a continuat.

„Dragostea pe care o simt pentru acest mic om este dincolo de înțelegerea mea. Recunoscător să o cunosc, mândru că o numesc a mea și recunoscător pentru viața pe care o vom avea împreună”, a mai spus iubitul lui Gigi Hadid.

Bunicul din partea mamei, scrisoare emoționantă pentru nepoțica sa

De asemenea, tatăl lui Gigi Hadid a lansat o scrisoare emoționantă pentru nepoata sa. Postarea artistului a venit la doar câteva zile după ce tatăl magnat al modelului Gigi Hadid, Mohamed, a lăsat să se înțeleagă că în familia lui a apărut un bebeluș, printr-o scrisoare memorabilă, adresată „micului său nepot”.

”Bună, micuța mea nepoată, sunt eu, inima mea e cât se poate de fericită. Îți doresc soarele și luna, îți doresc pentru tine un timp fericit. În numele lui Dumnezeu cel milostiv, vreau să spun că te iubesc sunt atât de mândru de tine. Să știi că bunicul este mereu aproape, aș face orice, orice pentru tine, draga mea. Când am auzit că ești pe drum, am zâmbit și am șters o lacrimă. Am plâns pentru că știam că inima mea îți va aparține întotdeauna”, a scris tatăl lui Gigi Hadid.