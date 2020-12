Bruneta care vrea să ia cu asalt Bravo, ai stil! Este cea mai iubită vedetă din ultimii 2 ani

Este câștigătoarea a două sezoane ”Puterea Dragostei”, și-a construit o comunicate de invidiat pe Instagram și este căutată de televiziuni, crescând audiența cu fiecare apariție. Este vorba despre Bianca Comănici, care, deși recunoaște că nu este o împătimită a modei, i-ar face plăcere să participe la emisiunea ”Bravo, ai stil”.

Bianca Comănici, bruneta care vrea să ia cu asalt ”Bravo, ai stil!”

Bianca Comănici este câștigătoarea ambelor sezoane ale show-ului ”Puterea Dragostei” de la Kanal D și, deopotrivă, cea mai îndrăgită concurentă. În urma separării de partenerul său, Livian, alături de care a câștigat cel de-al doilea sezon, bruneta a luat decizii importante cu privire la cariera sa.

„Mi-aș dori sa particip la „Bravo, ai stil”, în ciuda faptului ca nu sunt o pasionata de moda împătimita. Recunosc însă, că, de mică, aș fi vrut sa cochetez cu lumea modei, dar am fost descurajată din stânga și dreapta și nu am mers pe linia aceasta, iar acum regret ca nu am făcut pasul. Am câteva cunoștințe care mi-au spus că aș avea potențial pentru emisiunea asta”, a declarat Bianca penru kfetele.ro.

Este foarte posibil să participe dat fiind și îndârjirea sa de a lăsa negativismul celorlalți să-i stea în cale: „Am încredere în mine că pot ajunge acolo și, firește, să fac față competiției. Doi ani la Puterea Dragostei m-au făcut să prind încredere în mine că pot muta munții din loc. De aceea, pot să vă spun, cu mâna pe inima, că nu îmi este teamă de nicio altă concurentă”.

Prezentarea concurentei

„Sunt Comănici Bianca-Maria, am 19 ani și sunt din orașul Tecuci. Am venit aici să-mi găsesc jumătatea. Sper ca la sfârșitul acestui concurs să plec cu premiul cel mare și măritată. Nu-mi palc bărbații geloși, pentru că mă consider o femei frumoasă și, oricum, bărbații se uită”, se descria Bianca în 2018.

„Am mai iubit până acum, dar nu vreau să-mi mai amintesc. Vreau să găsesc pe cineva mai bun, pentru că eu doar am iubit, nu am fost și iubită. Am suferit un pic mai mult, cât să stagnez mult timp din cauza asta. Acum îmi pare rău”, spunea aceasta în primul interviu de la intrarea în casa Puterea Dragostei.