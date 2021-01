Boala gravă de care suferă Mioara Roman. Oana a făcut mărturisirea cruntă, în lacrimi

Oana Roman revine cu mărturii extrem de transparente în rândul fanilor pe care i-a cam îngrijorat în ultima perioadă. De ce afecțiune suferă Mioara Roman și care sunt declarațiile dureroase ale vedetei?

Emisiunea “Trăiri alături de Andreea Mantea”, difuzată la Kanal D, aduce în atenția telespectatorilor și alte povești emoționante în afară de aventurile Andreei Mantea. Fosta prezentatoare a emisiunii „Puterea Dragostei” i-a făcut o vizită Oanei Roman, care și-a deschis sufletul în fața vedetei și a celor care abia așteptau să vadă noua ediție a reality show-ului său.

Din păcate, episodul recent a suprins câteva mărturii dramatice din viața fostei partenere a lui Marius Elisei, care a dezvăluit de ce boală suferă cea care i-a dat viață, dar și despre evoluția stării sale de sănătate după ce a fost la un pas de moarte în ziua în care i-a dat naștere Isabelei, singura sa fiică.

Oana a rememorat unele din cele mai grele încercări din viața sa, iar povestirea care a șocat a fost legată de mama sa care suferă de maladia parkinson. Pacienții care o au deseori întâmpină probleme în controlul mișcărilor. Unii dintre ei prezintă gesturi rigide, sacadate, incontrolabile sau tremor.

„Nu am mai povestit asta niciodată, până acum. Este unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate foarte mari. A trebuit să fac, în ultima instanța, o operație foarte dificilă. Nu știam dacă o să trăiesc sau nu; m-am pus pe masa de operație, pentru anestezie, și în momentul acela nu știam dacă mă voi mai trezi sau nu. Aveam senzația că nu mi-am încheiat toate socotelile. După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…)

După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul. M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentuI în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect. Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut că să îmi văd copilul”

Oana Roman (Sursa: „Trăiri alături de Andreea Mantea”)