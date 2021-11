Blestemați de Elena și Nicolae Ceaușescu? Ce au pățit militarii din plutonul de execuție, rând pe rând VIDEO

Evenimentele din Decembrie 1989 rămân în memoria colectivă pentru cei care au prins acele zile. Ionel Boeru, find implicat direct în ceea ce s-a întâmplat în zilele de după capturarea dictatorilor, a povestit recent despre blestemul familiei Ceaușescu asupra soldaților părtași la grozăviile acelor zile.

ASeară, la „Sinteza Zilei”, Ionel Boeru a vorbit din nou despre zilele de foc din Decembrie 1989, și mai ales după ziua fatidică de 25 , când a făcut parte din plutonul de exeuție al familiei Ceaușescu. Se vorbea imediat după acel moment de blestemul aruncat de cei doi dictatori asupra celor implicați în simulacrul de proces și execuția celor doi, Ionel Boeru recunoscând că inclusiv el ar fi avut probleme.

„Chiar am avut probleme, în sensul că a apărut invidia că am fost avansat de la gradul de căpitan la gradul de locotenent colonel. Eu mi-am văzut de carieră. Chiar am fost invitat de generalul Stănculescu să intru aghiotant la domnia sa şi am refuzat.

I-am zis nu sunt eu făcut să stau la telefon, mă duc de unde am plecat. Am avut probleme cu familia, cu soţia care la sfârșit s-a terminat cu divorţ. I-a fost frică să nu cumva copiii să pățească ceva şi avea dreptate. S-a intrat la mine în casă unde locuiam. Copiii mergeau la grădiniță.”, povestește Ionel Boeru.