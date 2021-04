Bianca Drăgușanu, un nou mesaj acid. Vedeta se distrează după despărțirea momentului din showbiz

Daria Radionova și Alex Bodi s-au despărțit, iar acum a venit reacția mult așteptată a Biancăi Drăgușanu. Ce a spus fosta soție a controversatului afacerist despre evenimentul recent?

Fanii Biancăi Drăgușanu sunt cei care se bucură în aceste clipe de recentul eveniment din showbiz-ul românesc. Concret, Alex Bodi și Daria Radionova și-au spus adio după câteva luni bune de iubire, dincolo de întâlnirile care au existat inclusiv în momentul în care afaceristul era căsătorit cu diva noastră.

Bărbatul care are și la moment probleme cu legea a confirmat despărțirea la care nimeni nu se gândea, mai cu seamă că cei doi aveau în gând să se căsătorească în viitorul foarte apropiat.

Iată că soarta a dictat altfel! Fosta prezentatoare de televiziune a postat un mesaj pe rețelele de socializare care a dat de gândit celor care o urmăresc în mediul online. Bianca a început de o bună vreme să ofere tuturor mesaje subtile despre unele evenimente din viața sa.

”Toți cei care sunteți deprimați, vreau să vă spun că viața e frumoasă. Nu a voastră, în general, așa”, ”Când teatrul își întâlnește fanii, iese spectacol”, sunt cele două mesaje postate de celebra blondă pe Instagram. Curios a fost faptul că tânăra rusoaică a subliniat în declarațiile în care confirma sfârșitul relației cu Bodi că fosta soție a avut dreptate în privința lui.

„Când am fost într-o relație, ai vorbit complet opus despre acea femeie. Că a fost amantă, prostituată, psihopată, că mă copiază, că este obsedată de mine și de tine, că dacă o suni poate fi în fața casei tale în cinci minute, dar nu o vrei. Ai nevoie de ea să ia acte de la Poliție și te prefaci că e Sfântă acum? Nu cred că va funcționa, ea nu este la fel de proastă să creadă minciunile tale pentru a 100-a oară.

Nu trebuie să vorbești despte mine, nu trebuie să mă ameninți. Și așa cum am mai spus și înainte, lasă-mă să plec în pace și nu mă provoca. Cred că te-ai blocat în propriile tale minciuni. Nu am menționat nimic rău despre tine, iar tu ce-ai făcut? Dar așa cum am spus, dacă mă provoci…

În situația ta delicată ți-aș recomanda să mă lași în pace și să nu vorbești rău despre mine. Nu există nicio relație în care să fi ajuns frumos, respectuos, demn, iar asta spune multe despre tine. Yah! Bărbații adevărați nu se comportă așa. Îți repeți constant greșelile în fiecare relație. Respectă-te măcar pe tine și încearcă să fii bărbat cel puțin o dată în viață”

Dara Radionova