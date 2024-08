Bianca Drăgușanu a recunoscut totul, fără nicio rușine. Care a fost primul ei job. Din ce a făcut bani în tinerețe

Bianca Drăgușanu se mândrește că în prezent câștigă aproximativ 10.000 de euro pe lună din afacerile sale și subliniază că niciodată nu i-a fost rușine să muncească. Recent, a vorbit deschis despre modul în care și-a obținut primii bani, precizând că a preferat întotdeauna să fie independentă financiar și să nu depindă de alții pentru a se întreține.

Bianca Drăgușanu s-a definit mereu ca o femeie de afaceri de succes, capabilă să se întrețină singură și să-și permită orice își dorește. A afirmat că afacerile sale îi aduc venituri substanțiale și „curate”. Recent, și-a achiziționat un apartament în Dubai, pe care îl închiriază pentru 5.000 de euro pe lună.

La începutul anului trecut, Bianca Drăgușanu a discutat din nou despre bani, pe care i-a descris drept „cei mai buni prieteni” ai săi, și despre viața privilegiată pe care o duce. Ea a subliniat că mereu i-a plăcut să fie independentă financiar și a făcut tot ce a fost necesar pentru a-și atinge acest scop.

Bianca Drăgușanu a povestit că, în trecut, vindea covrigi și muncea la brutăria prietenului său, cu care a avut o relație de trei ani. Ea a menționat că participa la mai multe afaceri ale acestuia și își câștiga banii singură.

În timp ce altele își cumpărau produse cosmetice, ea achiziționa haine de la second hand, le modifica și le vindea la un preț triplu. A subliniat că întotdeauna a fost independentă financiar și a considerat activitatea sa de revânzare drept o formă de antreprenoriat, întrebând retoric ce ar fi greșit în asta.

„Vindeam covrigi. Am avut o relație cu un băiat timp de 3 ani, care avea o brutărie și îl ajutam. Avea mai multe afaceri la care eu participam la momentul ăla și munceam cu el. Munceam cu el și îmi câștigam banii singură. Dintotdeauna mi-am câștigat banii singură. Eu când altele își cumpărau produse cosmetice, eu îmi cumpăram haine de la second hand, le modificam la croitorese și le vindeam triplu față de cât le-am cumpărat. Eram o bișnițară. Ce e rău în asta?”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Blondina a declarat în urmă cu mai mult timp că își conduce afacerile fără datorii și fără să fi fost vreodată nevoită să se împrumute. A subliniat că este financiar independentă, își ajută familia, se întreține singură și își crește copilul pe cont propriu. Ea a menționat că veniturile variază de la o lună la alta, dar reușește să compenseze cheltuielile prin contracte avantajoase ocazionale. De asemenea, s-a autodescris ca fiind mereu activă și prezentă în mediul online.

„Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”, spunea Bianca Drăgușanu în septembrie 2023.