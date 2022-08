Bărbatul alături de care Anamaria Prodan l-a fotografiat pe Bebino. Reghecampf nu va fi încântat

După scandalul divorțului de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan se pare că încearcă să-și vadă de viața ei. Recent apăreau și poze cu impresara alături de un presupus iubit, acesta fiind de origine arabă. Presa a speculat imediat momentul, aflând cine este acesta, iar informați principală era că ar fi căsătorit. Anamaria Prodan a reacționat imediat la aceste informații. Ulterior, pe contul de instagram al acesteia apărea o nouă poză, tot alături de același bărbat, dar de data asta și cu fiul cel mic, Bebino.

Fosta soție a lui Laurenți Reghecampf a revenit în atenția presei de cancan, după ce posta câteva poze în compania unui alt bărbat. Așa cum spuneam, presa a speculat acest moment, aflând și cine este bărbatul din poze. Conform colegilor de la Ego.ro, presupusul iubit, pe numele său Ibrahim, este medic estetician. În aceeași perioadă, ca urmare a informațiilor despre medicul estetician că ar fi însurat, Anamaria Prodan a reacționat imediat:

„Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”… asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan.

Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan.