Avertisment dur din partea unui epidemiolog român. Ce se va întâmpla în România chiar de sărbători: “Probabilitatea este de 100%”

Un epidemiolog vine cu un avertisment pentru cetățeni. Ce se va întâmpla la noi în țară chiar în cea mai frumoasă perioadă a anului? Românii trebuie să știe veștile noi pentru sărbători. Din păcate, specialistul nu aduce un anunț deloc bun.

Octavian Jurma vine cu un avertisment crunt pentru români. Cercetătorul este de părere că tulpina Omicron va ajunge în România în luna decembrie. Din păcate, situație este una neagră pentru că tocmai în perioada sărbătorilor cetățenii vor trebui să fie chiar și mai vigilenți.

Varianta nouă a COVID-19 a speriat comunitatea medicală mai tare decât celelalte tulpini care au apărut de la începutul pandemiei și până acum. Asistăm astfel la o mobilizare intensă a guvernelor din aproape toate țările lumii pentru a face față acestei noi amenințări.

Omicron a trecut extrem de rapid de la poziția de variantă sub monitorizare direct la varianta care produce îngrijorare și a primit propriul nume la scurtă vreme după descoperire. Omicron este studiată de urgență pentru a vedea cum evoluează.

Tulpina nouă reușește să producă un nou val pandemic la mai puțin de două luni după ce Delta a lăsat populația cu un procent foarte mare de imunizare prin infectare. Specialiștii indică faptul că România are un profil epidemiologic foarte asemănător cu Africa de Sud – o rată mică de vaccinare și o rată uriașă de infectare după un val Delta devastator. Probabilitatea ca Omicron să ajungă la noi în țară în jurul sărbătorilor este de 100%, arată specialistul.

„Probabilitatea ca Omicron sa ajungă in România cu ocazia sărbătorilor este de 100% si va fi identificata prin secvențiere probabil in luna decembrie, cel târziu in luna ianuarie.

Încă este prea devreme sa spunem daca Omicron este suficient de robusta pentru a produce un nou val pandemic in tarile din Europa, insa debutul sau fulminant pe radarul COVID-19 într-un spațiu aflat încă sub supremația Delta justifica pe deplin îngrijorarea si masurile luate pana acum”, a detaliat Octavian Jurma în cadrul unei postări de pe pagina sa oficială de Fcaebook.