Aurel Pădureanu, ajuns la capătul puterilor după moartea soției: „Mă omor în fața spitalului. Cornelia mea nu pleacă într-un sac”

Familia Corneliei Catanga trăiește momente cumplite, după ce artista a murit în această dimineața din cauza unui stop cardiorespiratir suferit. Aurel Pădureanu este în stare de șoc și nu poate accepta ca soția sa va fi înmormântată după restricțiile pentru persoanele cu Covid-19. În urmă cu puțin timp, cântărețul a făcut declarații șocante, amenințând chiar că își ia viața.

Clipe tulburătoare au loc în casa familiei Pădureanu, acolo unde soțul și fiul se pregătesc să ridice sicriul cu trupul neînsuflețit al artistei. Potrivit unor surse fanatik.ro, soțul Corneliei Catanga nu poate concepe modul în care artista ar trebui să fie înmormântată, adică, într-un sac de plastic și cu un număr foarte restrâns de persoane.

Aurel Pădureanu, unul dintre persoanele care nu credea în existența noului coronavirus, consideră că soția sa trebuie condusă pe ultimul drum de toți cei care au iubit-o. Într-un moment de disperare, acesta ar fi amenințat chiar cu sinuciderea, în cazul în care își va ridica soția învelită într-un sac de plastic.

Faptul că toată familia cântăreților a fost infectată cu Covid-19 nu mai este o noutate, însă declarația acestuia făcută cu puțin timp în urmă este de-a dreptul șocantă.

Aurel Pădureanu a povestit pentru fanatik.ro că, atât el, cât și soția sa sunt răciți și se tratează acasă cu medicamente. Acesta și-a exprimat public neîncrederea față de spitale, afirmând că mai bine moare acasă decât să ajungă la spital. Din păcate, familia lui a fost lovită mult prea devreme de ceea ce el nu-și dorea: soția sa a murit chiar în spital.

“Soțul fiicei mele e și el internat cu Covid, dar e într-o stare bună, slavă Domnului. Toată lumea e răcită în ultima vreme, și noi suntem răciți, ne luăm medicamentele. Când vine boala asta parcă totul s-a terminat. Mai bine mori acasă decât să ajungi la spital.

Vedeți câte se întâmplă. Ți-e și frică. Eu am o vârstă, Cornelia la fel, dar nu am văzut până la vârsta asta a mea așa ceva, am dat examene cu viața foarte multe. Parcă s-a luat pofta de viață, nici nu știu ce să mai spunem”, declarat Aurel Pădureanu, potrivit sursei citate.