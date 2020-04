Asia Express Live Stream Video pe Antena 1 – Vezi ediția de marți, 14 aprilie

Asia Express se apropie cu pași repezi de finele competiției! Iată ce surprize le mai aduce Gina echipelor rămase în concurs și cine sunt cei care au norocul de partea lor de data aceasta! Ediția de marți, 14 aprilie, vine cu noi experiențe.

Asia Express mai are puțin și-și cunoaște câștigătorul noului sezonul! Echipele rămase în semifinală sunt formate din: Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Ștefania și Speak, Radu Vlăduț și Alex Abagiu și Adda și Cătălin Rizea. Dacă aceștia credeau că probele nu puteau fi mai dificile, se înșeală, pentru că ediția de azi le va pune capăt răbsdări unora și-i va scoate din competiție, chiar la un pas de a pune mâna pe trofeu.

Lucrurile făcute ieri, 13 aprilie, pentru a ajunge la finele Drumului Comorilor i-au adus pe mulți în pragul de a renunța. Adda și Cătălin au făcut în cele din urmă front comun și și-au dus la bun sfârșit afacerea aleasă, ulterior au încetat scandalul și au găsit monedele din crama pe care au vizitat-o, iar mai apoi au mâncat pe rând ouăle putrezite de o mie de ani și carnea de rață pentru a putea trece în următoarea etapă.

Lucrurile s-au complicat și pentru Radu și Abagiu, care ca niciodată s-au ciondănit nevoie mare la proba mâncatului delicateselor. Cei care au trecut cel mai bine peste acestea au fost echipele formate din Speak și Ștefania și Fodor și Bontea. Desigur că testul lor nu s-a sfârșit, pentru că au trebuit să-și găsească mașini și să servească șase oameni cu vinul cărat într-un ulcior.

După ce au cinstit pe cine au prins, s-au deplasat către un lac. Cele trei echipe ajunse primele la Gina au trebuit să vâslească până în larg pentru a-și recupera săgețile pe care mai apoi le-au înfipt într-un panou. Și pentru că nu era de ajuns, la final au compus dintr-un puzzle al simbolurilor străvechi chineze o legendă care și acum este vie în locurile vizitate. Dacă nici asta nu le-a pus bețe-n roate, atunci ediția de azi va fi floare la ureche!

„Sezonul acesta, eu am rămas surprins. Am văzut echipele, mi se păreau super tari, dar când am văzut ce s-a întâmplat şi trecând toate echipele prin toate stările şi momentele, nu ştiu ce să zic. Nu ştiu dacă e mai bun sau nu sezonul, dar mi se pare incredibil. Am şi văzut un pic din primul episod”

Oase, câștigătorul Asia Express sezonul 2