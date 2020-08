Aplicația anti-covid. Cum afli dacă ai intrat în contact cu cineva și când va fi gata

Vești bune pentru populație! Institutul de Științe Spațiale a dezvoltat o aplicație prin care oamenii pot afla dacă în perioada a 14 zile au fost în preajma unei persoane infectate cu coronavis.

Aplicația anti-covid este pe masa Guvernului! Institutul de Științe Spațiale a dezvoltat o aplicație care să arate românilor dacă în ultimele 14 zile au luat contact cu o persoană infectată cu coronavirus. Instituția parte a centrului de stat de la Măgurele susține că aplicația va fi gata la jumătatea lunii septembrie. Din păcate, ziua de 27 august a adus un record al infectărilor – 1504 persoane testate pozitiv, astfel că aplicația va fi mai mult decât de ajutor, mai cu seamă aflându-ne în stadiul acesta sumbru. Aceasta urmează să fie predată Ministerului Educației și Cercetării, iar dezvoltatorii arată că va respecta viața privată a oricărei persoane care o folosește. Amintim că la finele lunii martie, timp în care ne aflam în starea de urgență, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 25 de milioane de lei pentru finanțarea a 16 proiecte de cercetare în vederea limitării extinderii și combaterii epidemiei de SARS-CoV-2. Din cele 16 proiecte, opt au termenul limită de predare în luna septembrie.

„Este o aplicatie de contact tracing care iti spune, ca utilizator, daca in ultimele 14 zile ai stat in preajma unui infectat. Primul pas este, fireste, descarcarea aplicatiei pe telefon. Odata cu activarea acesteia, vei permite si accesul la utilizarea bluetooth, sistemul pe care il va folosi pentru a intra in contact cu alte telefoane mobile. Doar cele care au si ele activata aceeasi aplicatie”

Mugurel Bălan, reprezentant RISE SRL (Sursa: libertatea.ro)