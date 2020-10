Apariție neobişnuită în largul Mării Negre. Ce spun specialiștii despre acest fenomen rar VIDEO

Fenomenul meteorologic destul de rar a avut loc, de data aceasta, în stațiunea Eforie Sud. În urmă cu câțiva ani, turiștii de pe litoralul românesc au putut vedea o apariție neobișnuită în largul Mării Negre și în Vama Veche și 2 Mai. E vorba de o trombă marină.

Întâmplarea a avut loc vineri, 9 octombrie 2020, în stațiunea Eforie Sud, de pe litoralul românesc. Imaginile au fost înregistrate imediat de oamenii care se aflau pe plajă și au observat fenomenul meteorologic destul de rar. Specialiștii susțin că trimbele marine se formează din cauza diferențelor de temperatură dintre apa mării și temperatura aerului.

Imaginile video au fost publicate pe rețelele de socializare. Mulți oameni s-au speriat și s-au bucurat ca nu s-au aflat pe litoral, în acele momente. În video, tromba marină se vede cum își face apariția în larrg, apoi se apropie rapid de țărm pentru ca, în final, să dispară la fel de repede cum a și a părut.

Vineri, în județul Constanța a fost avertizare de tip portocaliu. Intervalul a fost 09 octombrie, ora 03:00 – 09 octombrie, ora 21:00. Fenomenele vizate în avertizarea meteo ANM au fost ploile abundente, informează antena3.ro.

Specialiştii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea au explicat cum se formează trombele marine. Diferențele de temperatură dintre mediul marin și cel uscat duc la formarea acestor fenomene meteo destul de rare. Cea mai memorabila trombă marină de la noi a fost cea din Vama Veche, de acum câția ani.

Aceasta a pornit de la vecinii bulgari și s-a întreptat către litoralul românesc, spre Vama Veche și 2 Mai, în vara anului 2013. Fenomenul meteo a fost însoțit de o ploaie torențială care a durat câteva ore.

„Fenomenul produs pe apa se numeste tromba marina, iar daca are loc pe uscat este o tornada. Fenomenul de astazi (n.r – marti) a fost cauzat de diferenta de temperatura de la suprafata apei, care era de 24-25 de grade, si o masa de aer mai rece, sub un nor Cumulonimbus”, a declarat directorul Centrului Meteorologic Dobrogea pentru Mediafax.

„S-a mai intamplat in 2002 la Gura Portitei in iulie, iar o luna mai tarziu a fost tornada de la Facaieni, din judetul Ialomita”, a mai precizat sursa citata.