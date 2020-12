Apariție bizară filmată pe fereastra avionului. Pasagerii au văzut un om care zbura alături de avionul în care se aflau

O apariție ciudată a avut loc pe cerul din Palos Verdes, la sud de Los Angeles. Videoclipul a părut aproape ireal pentru cei care abia au putut crede ce au văzut cu ochii lor. Oamenii care se aflau în aparatul de zbor au fost șocați.

Apariție bizară filmată dintr-un avion. Pasagerii au rămas șocați

Un videoclip filmat dintr-un avion a șocat pe toată lumea. Acesta a fost captat de un instructor la Academia de Piloți Sling, unde se poate vedea că alături de aparatul de zbor se mai află cineva – un om care aproape că se lua la întrecere cu avionul. Autoritățile au intrat pe fir și inspectează evenimentul și persoana care a fost surprinsă pe imaginile video.

Totul s-a petrecut la aproximativ 3.000 de picioare lângă Palos Verdes, la sud de Los Angeles, cu Insula Catalina vizibilă în fundal, potrivit unei postări pe Instagram a academiei. „Videoclipul pare să prezinte un jet pack, dar poate fi și o dronă sau un alt obiect”, a scris acesta. „Dacă este un„ tip într-un jet pack.” Rămâne de văzut dacă este un zbor legal (jet-pack-urile sunt reale – există un producător lângă Los Angeles)

Drive a raportat că unul dintre piloții din avion a raportat că în timp ce se afla aproape de Palos Verdes a văzut un aparat jet care zbura în direcția opusă lui. Nu a fost depus un raport oficial pentru că nu există alte detalii în afară de imaginile video, potrivit nypost.com. Amintim că la finalul lunii august a acestui an un pilot al companiei American Airlines a văzut și el un jet setter solo. „Tower, American 1997, tocmai am trecut pe lângă un tip într-un pachet cu jet”, a spus pilotul Flight 1997, potrivit postului audio ATC. Un pilot Skywest a văzut, de asemenea, misterul zburând.

Discuția dintre piloți și turnul de control

American Flight 1997: „Tower, American 1997, tocmai am trecut pe lângă un tip într-un jetpack.”

Tower: „American 1997, OK, mulțumesc. Au fost în partea stângă sau dreaptă?”

American Flight 1997: „În partea stângă, la aproximativ 300 de metri (274 mt) cam la altitudinea noastră”.

Skywest Flight: „Tocmai l-am văzut pe tipul trecând lângă noi în jetpack.”

ATC a alertat un zbor Jet Blue de intrare cu privire la pericolul raportat:

Turnul: „Jet Blue 23, fii prudent, o persoană într-un jetpack a raportat 300 de metri la sud de finala LA, la aproximativ 3.000 de picioare, ~ 17 km) finală.”

Jet Blue 23: „Jet Blue 23, am auzit și cu siguranță căutăm.”