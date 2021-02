Aparatul care „miroase” infecțiile cu Covid-19. Cum funcționează dispozitivul care îți dă rezultatul în doar 1 minut

Un aparat care identifică infectarea cu COVID-19 a început să fie folosit în Olanda. Cum funcționează mai exact dispozitivul extrem de util care dă rezultatul în doar 1 minut? Detalii de la specialiști.

Olanda a decis să folosească de acum un nou dispozitiv în lupta împotriva coronavirusului. Mai exact, este vorba despre un aparat care „miroase” infecțiile și ajută la accelearea procesului de testare.

Acesta se numelte SpiroNose și necesită ca o persoană să respire în el pentru a detecta o posibilă infecție, rezultatul venind în doar 1 minut, arată New York Post. Verificările pentru dispozitiv au durat luni întregi, ulterior autoritățile au decis că este de încredere și că poate fi dat spre folosință.

„Dacă ești testat negativ, este un rezultat valabil și poți să pleci”, spune Mariken van der Lubben, expertă în boli infecțioase la serviciile municipale de sănătate din Amsterdam.

Dacă o persoană primește rezultatul pozitiv după SpiroNose, aceasta trebuie să urmeze protocolul și să își facă un test PCR pentru a stabili dacă infecția detectată a fost provocată de SARS-CoV-2.

Serviciul de Sănătate din Olanda a dat comandă de aproximativ 1.800 de astfel de aparate pentru a le putea distribui în centrele de testare în lunile ce urmează. „Este o tehnologie promițătoare datorită vitezei, poți obține un rezultat după un minut.

Schimbă totul: poți avea un diagnostic rapid sau exclude o infecție în doar un minut. Dar nu avem suficiente rezultate ca să putem spune fără echivoc că acesta este viitorul, aceasta este calea de urmat”, a spus virusologul belgian Marc Van Ranst.

Specialistul a mai precizat că la moment trebuie urmate perioade lungi de testare pentru a se putea face comparația testului doar cu ajutorul respirației cu cel PCR. „În ultimele două luni am măsurat mii de pacienți cu coronavirus și oameni care n-au corona, așa că știm care este profilul mediu de respirație la corona și la oameni fără corona”, spune Rianne de Vries, șefa de la Breathomix, compania medicală care a mai dezvoltat aparate pentru detectarea astmului și cancerului de plămâni.

“Le multumim celor de la Coca‑Cola HBC pentru acest ajutor binevenit, care ne permite sa efectuam o suta de teste in plus pe zi. Echipamentul a fost pus deja la treaba laboratorul Departamentului de Biologie moleculara , iar noi ne bucuram sa vedem ca eforturile noastre sunt sprijinite si ca avem parte de ajutor in lupta aceasta cu pandemia”

Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timisoara