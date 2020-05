Anunțul SRI despre posibila autonomie a Ținutului Secuiesc. Mesajul e categoric

Serviziul Român de Informații reacționază în privința disputei din spațiul public care vizează autonomia Ținutului Secuiesc. Mesajul a fost unul categoric.

Serviciul Român de Informații a susținut că nu poate interveni în scandalul care vizează autonomia Ținutului Secuiesc pentru că este exclusă orice acțiune care ar putea leza interesle unui partid. SRI a mai precizat că prelucrarea informațiilor în vederea asigurării securității naționale sunt „secret de stat”.

Amintim că scandalul acesta a pornit în urma unor declarații ale președintelui României care au lezat multe persoane. Pe data de 29 aprilie a anului curent, Marcel Ciolacu a cerut serviciilor de informații să reacționeze după ce Klaus Iohannis a susținut că „PSD luptă să dea Ardealul ungurilor”. Această afirmație a avut loc în cadrul unei conferințe care avea drept scop prezentarea proiectului privind autonomia Ținutului Secuiesc. Șeful statului a răbufnit atunci și a folosit cuvinte dure.

„Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc”

Klaus Iohannis