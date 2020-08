Anunț devastator în România. Ce se întâmplă în următorii 13 ani

Carmen Harra este recunoscută pentru predicțiile făcute de-a lungul timpului despre anumite evenimente ce se vor întâmpla sau s-au întâmplat, multe dintre predicțiile sale fiind cât se poate de concrete.

Deși încă în situație de criză, atât economică, cât și epidemiologică, mulți cred că ceea ce este cu adevărat rău încă nu s-a întâmplat. În completarea acestui sentiment vin și predicțiile făcute de Carmen Harra, în plină pandemie de coronavirus. Celebrul parapsihologul a decis să vorbească despre ce se va întâmpla, live, pe facebook. Carmen Harra de anul 2020 și motivul pentru care îl consideră unul fatidic pentru întreaga omenire.

„2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este un an greu și vrem să scăpăm de anul acesta. Anul 2021 este un an cu extrem de mare potențial.”, și-a început pledoaria pe facebook Carmen Harra.