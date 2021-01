Andreea Tonciu a avut un scandal monstru cu soţul ei. Nu i-a mai păsat nici de vecini, nici de ce s-ar putea scrie în presă. De la ce a pornit cearta uriaşă dintre bruneta de la “Bravo, ai stil!” şi Daniel Niculescu?!

Deşi a ales să se retragă o perioadă din televiziune pentru a se dedica soţului şi fetiţei Rebecca, Andreea Tonciu a trecut prin clipe groaznice din cauza noii sale vieţi. Mai mult, bruneta a avut un scandal monstru cu soţul ei, Daniel Niculescu. Se pare că motivul ar fi fost faptul că fosta concurentă de la “Bravo, ai stil!” a fost nevoită să refuze un proiect important din cauza bărbatului – Asia Express, show difuzat pe Antena 1.

Chiar dacă îşi iubeşte familia, Tonciu a suferit luni la rând, ba chiar a făcut depresie pentru că nu mai putea accepta contracte în televiziune. Cei doi soţi s-au certat atât de tare încât vecinii au auzit tot.

“Eu fără televiziune aș fi… Eu am făcut depresie. Eu plângeam în casă că nu mai puteam. Eram la club cu soțul meu și m-au sunat să merg la Asia Express și jur că am refuzat. Și îmi spune o prietenă dacă nu vreau să merg, că se duce Bianca, se duce Margherita. În secunda unu, soțul a zis: acum te ridici de la masă și plecăm. Am ajuns acasă, i-am zis să mă descalțe în mijlocul livingului urlând: „Din cauza ta! De ce nu m-ai lăsat?”. În noaptea aia m-au auzit vecinii”, a dezvăluit Andreea Tonciu, la emisiunea Star Matinal.