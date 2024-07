Andreea Marin, declarație superbă de ziua iubitului ei. Ce mesaj i-a transmis lui Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au o relație foarte frumoasă, iar de fiecare dată când au ocazia cei doi își spun public cât de mult se apreciază și cât de fericiți sunt unul cu celălalt. Lucru care s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp, după ce vedeta i-a scris un mesaj foarte frumos cu ocazia zilei de naștere a partenerului său.

Andreea Marin și-a dorit să își exprime afecțiunea față de partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, prin intermediul rețelelor de socializare, cu prilejul aniversării sale. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și au o relație stabilă și plină de iubire.

Bineînțeles că și Adrian Brâncoveanu a simțit să ofere o frumoasă declarație de dragoste, ca răspuns pentru cea pe care o iubește.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt împreună de șapte ani, timp în care au traversat o perioadă în care au fost despărțiți geografic.

Înainte de a reveni în România, partenerul vedetei a lucrat în Africa și călătoriile sale frecvente în străinătate erau parte din viața lor de zi cu zi. Cu toate acestea, relația lor s-a consolidat în timp și experiențele prin care au trecut i-au apropiat și mai mult. Recent, într-un interviu, au împărtășit mai multe detalii despre povestea lor de dragoste solidă.

„Sunt fericită să spun că iubirea noastră are acum cei 7 ani de acasă, căci atât am împlinit, eu simt că e o relație coaptă ca un măr cu obrajii roșii, matură și înțeleaptă, dar și copilăroasă în același timp, am trecut prin multe împreună și parcă acum mă simt cel mai bine în doi. Ne știm dorințele reciproc, venim cu căldură unul către altul, ne sprijinim la greu, râdem împreună cu poftă, și azi ca și odinioară, și am clădit mult umăr lângă umăr. E o încredere care s-a consolidat în timp, o potrivire și o prietenie profunde, așa simt eu, dublând iubirea exprimată prin atracție, care se poate pierde în timp, dacă nu există aceste valori pe care ea să se sprijine pe termen lung”, a declarat Andreea Marin pentru VIVA!