Andra s-a conformat după insistențele lui Cătălin Măruță. Anunțul major al vedetei

Andra Măruță a făcut câteva dezvăluiri despre schimbările pe care dorește să le facă. Juratul de la emisiunea „Românii au talent” a mărturisit că ascultă de sfaturile soțului. Ce îi ocupă timpul vedetei acum? Mulți din cei care o iubesc sunt de acord cu noutățile.

Andra dansează după cum îi cântă soțul! Vedeta s-a conformat dorinței lui Cătălin Măruță

Perioada de vacanță pe care a luat-o obgligată de noile vremuri i-a adus plusuri și minusuri. Ca toți artiștii care au început să fie cunoscuți românilor încă din adolescență, nu prea a prins sărbătorile acasă, așa că perioada aceasta petrecută strict în sânul familiei a fost de mare ajutor.

Cântăreața s-a ocupat de cei doi copii pe care îi are cu Cătălin Măruță și a încercat să își găsească pasiuni și să-și ia astfel gândul de la problemele care nu o lasă să performeze.

Fanii ei știu că aceasta e chiar o gospodină desăvârșită și că adoră să facă preparatele preferate familiei, iar cum bucătarul trebuie să-și guste mâncarea…solista a mărturisit că a cam profitat de dulciuri și bucate care mai de care mai delicioase în pandemie.

Prezentatorul de la Pro TV a ambiționat-o

Acesta a fost motivul kilogramelor în plus și a zvonurilor care arătau la începutul crizei sanitare că artista ar fi însărcinată, dar nu este deloc așa. Cârcotașii au criticat-o o perioadă bună pentru faptul că vedeta nu a mai avut grijă la silueta sa:

„El zice 5, eu zic 10. O să se întâmple și asta, nu mă stresez. Să înceapă cântările, o să revin la programul meu normal și atunci cu siguranță vor reveni și kilogramele de demult! Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu.

Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a detaliat juratul show-ului de talente.