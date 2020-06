Anca Pandrea a ajuns să trăiască din mila prietenilor. Ce pensie are după o viață pe scenă

Starea de sănătate a Ancăi Pandrea este puțin mai bună, dar momentele grele nu contenesc totuși să apară. Cunoscuta actriță a ajuns să trăiască din mila prietenilor, pentru că pensia abia dacă-i ajunge pentru un trai decent.

Fosta parteneră a regretatului Iurie Darie este ajutată de prieteni acum, pentru că pensia sa este foarte mică. Deși a stat o viață întreagă pe scenă, statul i-a pus la dispoziție o sumă prea mică pentru a se putea descurca, mai ales în cazul în care nu puține au fost episoadele în care a fost nevoie de spitalizare sau intervenția medicilor ori de un tratament costisitor pe care nu și l-a putut mereu permite din cei aproape 1.000 de lei lunar.

În vârstă de 73 de ani și cu multe probleme de sănătate, Anca a ajuns la mila prietenilor. Medicii au diagnosticat-o cu insuficiență repiratorie și pneumonie, iar deși nu se mai află momentan în spital grijile sale continuă. Cei care o iubesc îi asigură medicamentele necesare și au încercat pe toată această perioadă să o protejeze de pandemia de coronavirus, virus care i-ar putea fi fatal.

„N-am mai vrut să-mi sperii prietenii şi, pentru că am simţit că e ceva în neregulă, m-am dus la spital, unde mi-au zis că ar fi bine să mă internez. Am fost internată la cardiologie, unde mi-au spus că am inima îmbătrânită, că am probleme la o aortă şi că o valvă scapă sânge. Mi-au dat o mulţime de medicamente şi mi-au recomandat să nu mănânc sărat, să nu car greutăţi, să nu stau la soare şi să nu obosesc”

Anca Pandrea