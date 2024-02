Anamaria Prodan, undercover pe contul de instagram al lui Bebeto?! Mesajul e ireal: ‘Fugarii care nu plătesc pensie alimentară’

Anamaria Prodan șochează din nou. Impresara nu se poate abține de la comentarii și face tot ce îi stă în putință ca să îl atace pe fostul soț. De data aceasta, ar fi apelat la o tactică interesantă: ar fi intrat pe contul de Instagram al lui Bebeto, de unde a publicat un mesaj tranșant. Ce i-a transmis fostului soț.

Anamaria Prodan nu are liniște de când s-a separat de fostul soț, deși au trecut doi ani de când nu mai formează un cuplu. De atunci, însă, continuă să îl atace ori de câte ori are ocazia și să arunce săgeți dure spre acesta.

De suferit are întreaga familie, dar mai ales Bebeto, fiul lor, un adolescent de doar 15 ani. Acesta a încercat de multe ori să ascundă faptul că suferă din cauza separării și mai ales a faptului că nu își vede tatăl, dar situația ar fi cu totul alta.

Laurențiu Reghecampf Jr. a crescut în umbra tensiunilor și a scandalurilor dintre părinții săi, iar aceste experiențe dureroase au lăsat o amprentă profundă asupra sa. Cu toate acestea, în ciuda dificultăților, tânărul a ales să privească înainte și să facă față situației cu maturitate și reziliență.

În serialul „Prodanca. Punct și de la capăt” de la Antena Stars, fiul Anamariei Prodan, cunoscut sub numele de Bebeto, a fost surprins într-o scenă emoționantă, în care își ascunde o fotografie cu tatăl său. Gestul său reflectă dorul profund pe care îl simte pentru părintele său și nevoia de a păstra vie amintirea acestuia în inima sa, deși acum sunt separați.

Întrebat de către reporteri dacă îi este dor de tatăl său, Bebeto a răspuns afirmativ, recunoscând astfel golul resimțit în absența sa.

În ciuda declarațiilor inițiale, pe contul de Instagram al lui Bebeto a apărut un mesaj dur la adresa tatălui său. Aceste cuvinte par a fi mai mult caracteristice mamei sale, care mereu are de comentat la adresa antrenorului.

Deși mesajul a fost postat pe contul lui Bebeto, fiul celebrei impresare Anamaria Prodan, mulți susțin că adevăratul autor este chiar mama sa. În mesajul tulburător, Bebeto își exprimă profundul său respect și admirație pentru mama sa, Anamaria Prodan, afirmând că aceasta este „nr. 1” în ochii săi.

El subliniază că a fost crescut și învățat de ea să fie un om demn și să nu se coboare la nivelul „lumii obscură a nenorocirilor”. Mândru de originea sa și de valorile învățate de la mama sa, Bebeto respinge cu fermitate criticile aduse familiei lor de către cei pe care îi numește „looseri”.

În continuare, el își exprimă încrederea că ei, alături de mama sa, strălucesc și rămân verticali în fața adversităților vieții. Mesajul cuprinde și o critică acerbă la adresa celor care, în opinia sa, își neglijează responsabilitățile părintești sau și-au distrus familiile și reputațiile.

Cu toate că mesajul poartă semnătura lui Bebeto, mulți observatori și analiști susțin că tonul și conținutul acestuia par a fi mai degrabă caracteristice Anamariei Prodan. Această interpretare a declanșat o serie de dezbateri și speculații cu privire la autorul real al mesajului.

„Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos.

Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet, dar sigur! We are the best!”, a fost mesajul apărut pe contul de Instagram al lui Bebeto, dar toate lumea crede că a fost scris, de fapt, de Anamaria Prodan.